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國民黨發不出年終　江啟臣向中央委員催繳募款責任額

▲國民黨主席江啟臣出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨因財務困難發不出年終獎金，黨主席江啟臣8日表示，黨是大家的，目前黨中央在黨產會追殺下，財務確實困難但也設法改善，希望所有黨員能體諒

針對中常委、中央委員不滿被催繳募款責任額，放話稱江啟臣別想要連任，江啟臣上午受訪表示，如果什麼事情都扯到主席連任，大概什麼事不用做了，何況責任額也不是今年才開始，已行之好幾年，從前兩任黨主席就通過，現在落實的相關規定也是中常會通過，黨中央根據相關規定來落實。

江啟臣表示，黨是大家的，目前黨中央在黨產會追殺下，財務確實困難但也設法改善，希望所有黨員能體諒，但在募款責任額收繳上今年狀況已比較好，他感謝按時繳交的黨員、民代。

國民黨上午也發新聞稿表示，對於募款責任額制度，此次修正經過去年11月18日中常會通過，明訂募款義務、額度及繳納方式。黨中央係依據中常會決議落實推動，請中央委員、中常委多加體諒，更期盼能理解黨內財務的困頓。

國民黨說明，黨的運作雖是一體，但黨員所繳納黨費已經明文交由地方黨部運用，目前要落實的是，繳納入政治獻金專戶才能夠確保中央(常務)委員為黨的募款或捐款能受到制度化的管理。

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