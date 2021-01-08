美聯合國大使克拉夫特13日訪台　指揮中心：比照衛生部長來台規格

▲美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於1月13日至15日訪問台灣，並與台灣高階官員會晤。相關外交專案、防疫安排，指揮中心今（8）日表示，會比照美國衛生部長來台規格。

秋冬國際新冠疫情嚴峻，加上國內出現英國變種病毒境外移入病例，指揮中心已開始加強境管，限制非本國籍民眾入境，短期商務來台等商務泡泡取消，不過外交泡泡並未受影響。外交部指出，克拉芙特大使此行來訪是首度有現任美國駐聯合國常代訪問我國，展現美國對台灣國際參與的強勁支持，並象徵台美全球夥伴關係的進一步提升。

至於相關檢疫安排，指揮中心發言人莊人祥表示，交由外交部統一回答，由於先前已有多起外交訪台案例，可按此SOP進行，不再多做說明，僅透露將比照美國衛生部長來台規格。

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根據指揮中心先前接待美國衛生部長規劃，該團來台前七天必須自主健康管理，上機前三天必須接受病毒核酸檢測陰性，抵台後當天也立即採檢，並安排入住防疫檢疫規定合格飯店，指定樓層住宿且有專用電梯，相關行動都專車，並全程配戴口罩。

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