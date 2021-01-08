記者嚴云岑／台北報導

因應英國爆發變種病毒，指揮中心針對12月13日至22日具英國旅遊史的入境旅客進行回溯採檢，今（8）日檢疫結果全數出爐。總共採檢216人，除了過去確診的4名病例外，其餘212人均陰性，「英國專案」宣布結案，12月23日有英國旅遊史者，將全數入住集中檢疫所，入住後與期滿前會再各採檢一次，若有驗出陽性，會再與國人報告。

▲「英國專案」回溯採檢216人結果全出爐，莊人祥宣布結案！（圖／疾管署提供）

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英國變種病毒累積5例確診，分別為案791（赴英留學20多歲本國男），案792（倫敦飛台北發燒的10多歲少年），從英國入境的案793（與案792同班機）與案799（來台探親英籍7旬老翁），以及案804（英國籍30多歲男性），其中僅案799重症須使用呼吸器，其餘均為輕症。

指揮中心統計，國內目前累積825例確診，分別為730例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、700人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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