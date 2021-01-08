集中檢疫所做居檢「今起申請」　各縣市房間數曝！將陸續釋2500床

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心1月15日起加強海外回台集中檢疫，防疫旅館一房難求，指揮中心釋出2000間集中檢疫所供使用，專案費用一律為每天2000元，12歲以下同住孩童不收費，今（8）日晚間8時開放入境檢疫系統登錄申請集中檢疫所，指揮中心發言人莊人祥表示，近期防疫旅宿將增加2500房，各縣市都在積極輔導業者中。

國內在出現首起英國變種病毒新冠肺炎病例之後，宣布加強境管，1月15日起針對居家檢疫也要加強，入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，並以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。

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醫福會執行長王必勝日前提到，近期集中檢疫所又增加500多間，共分布在35處所、3765間，目前使用比率40%左右。

副指揮官陳宗彥表示，防疫旅館數量3月下旬啟動後逐月增加，最初是2700間，現在共計16187間，最近還會增加1117間，主要分布為台北市、高雄市、桃園市與台中市。最近台北市也會增加450間左右，包括桃園、南投、新竹台南，也會增加100間左右。

指揮中心發言人莊人祥表示，近期有1月4日有調查防疫旅宿房間數，交通部觀光局與各縣市政府近日也開過數次會議，近期除了1萬6000千旅館外，也會增加2500房，各縣市都在積極輔導業者當中。也採用短期使用房間，希望增加防疫旅館量能，作業都在積極進行中。

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