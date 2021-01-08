8時開搶！集中檢疫所居檢登記　指揮中心緊急做「網站壓力測試」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心1月15日起加強海外回台集中檢疫，防疫旅館一房難求，指揮中心釋出2000間集中檢疫所供使用，專案費用一律為每天2000元，12歲以下同住孩童不收費，今（8）日晚間8時開搶。被問到是否已針對網站進行壓力測試？發言人莊人祥表示，資訊處還在努力中，但因為登記就要付費，呼籲國人還是讓需要者登記與刷卡，「不要去妨礙別人」。

副指揮官陳宗彥表示，防疫旅館數量3月下旬啟動後逐月增加，最初是2700間，現在共計16187間，最近還會增加1117間，主要分布為台北市、高雄市、桃園市與台中市。最近台北市也會增加450間左右，包括桃園、南投、新竹、台南，也會增加100間左右。

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莊人祥今日在記者會公布1月4日防疫旅宿房間數，交通部觀光局與各縣市政府近日也開過數次會議，近期除了原有的1萬6000間外，也會增加2500房，各縣市都在積極輔導業者當中，採用短期使用房間方式，希望增加防疫旅館量能，作業都在積極進行中。

為了因應晚間8時防疫旅館開放登記，疾管署資訊處也針對系統進行壓力測試，並模擬適當攻防。莊人祥提到，會預期有很多人有很多人湧入網站，但提醒民眾還是讓需要的人登記，「畢竟最後一步是要刷卡付費的」，不要去妨礙他人。

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