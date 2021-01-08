搶錢先生產！口罩國家隊麥迪康2產線未登記　檢調扣191萬片口罩

記者游芳男／宜蘭報導

口罩國家隊「麥迪康」8日傳出涉嫌私設2條口罩產線、未取得合法登記，宜蘭檢調搜索後，朱姓負責人被檢方諭令50萬元交保。檢調持續追查其擅自生產口罩等流向。

▲▼口罩國家隊宜蘭麥迪康疑私設2條產線，檢調查扣近200萬片口罩。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

位於宜蘭利澤工業區的外資醫材商麥迪康，屬口罩國家隊成員，日前被人檢舉公司未取得合法登記就私設口罩產線，檢方7日調查搜索發現，麥迪康在宜蘭縣五結鄉利工一路2段的廠房，雖有經核准生產醫療用口罩等醫療器材，但卻另擅自在未經核准之五結鄉五濱路1段的廠址，私設生產線違法製造醫療口罩及滅菌袋。

檢調搜索後，7日並當場查扣一級成人一般醫療口罩159萬6,400片、一級兒童一般醫療口罩17萬100片、二級外科成人醫療口罩14萬4,000片、一級滅菌袋446捲等醫療器材及相關訂單、產銷資料等證據，食品藥物管理署稽查人員當場勒令私設廠址禁止繼續生產醫療器材。

全案經檢察官訊問公司朱姓負責人及有關證人後，並核對現場情形及相關扣案資料，認定朱姓負責人涉嫌違反藥事法第84條第1項等嫌疑重大，但無羈押必要，予50萬交保。

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