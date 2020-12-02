「台灣隊長」假醫療口罩銷400萬片詐1700萬　國家隊老闆累犯收押

▲口罩國家隊「台灣精碳」公司，涉嫌私設地下口罩工廠，檢調搜索查扣320箱60萬片口罩，劉姓負責人聲押獲准，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

口罩國家隊「台灣精碳」公司，2020年4 月間被台南地檢署查獲私下生產醫用活性碳口罩販售，劉姓負責人30萬元交保，台南地檢署再度查獲該公司在歸仁及仁德區秘設地下口罩工廠，自製醫療用口罩，裝入合法廠商之盒內，販售牟利，檢調搜索查扣320箱60萬片口罩，劉姓負責人聲押獲准，全案擴大偵辦中。

據了解，位於台南的台灣精碳公司在2020年4月間被台南地檢署指揮查獲，在生產一般醫用口罩供政府徵用之餘，竟涉嫌私下生產無醫療器材許可證之「醫用活性碳口罩」販售，檢調查出該公司違法售出至少110萬片口罩，每片售價13元，不法獲利破千萬元，台南地檢署檢察官複訊後，依涉犯紓困特別條例等罪諭令劉姓負責人30萬元交保。

未料，台南地檢署日前接獲情資，指某不法集團在台南市歸仁及仁德區秘設地下口罩工廠，自製醫療用口罩，裝入合法廠商之盒內，販售牟利。立即分案由檢察官粟威穆指揮法務部調查局南部地區機動工作站偵辦。

案經1個半月之蒐證，11月17日發動第1波針對該地下工廠發動搜索及傳訊行動，調查後發現，該地下工廠乃是「台灣精碳」公司未經主管機關許可在外私自設立的地下工廠，檢察官指揮南機站於11月25日及11月30日發動第2、3波搜索傳訊，3波行動搜索7處、傳訊15人，並於該地下工廠、堆放成品之貨櫃及幕後公司內，扣得約320箱口罩成品、半成品（每箱40盒，每盒50片，總計約60萬片），另查扣地下工廠生產線共3線機具。

經調查結果發現，該集團係自2020年9月起，以自創之「TWGIA台灣隊長」、「TWGIA」（兒童口罩），或「台灣精碳有限公司」之外盒，包裝以來路不明之熔噴布、不織布等原料製成之口罩，部分並打上MD鋼印；復於自創之外盒虛偽標記「CNS14774」標章，或精碳公司之衛福部核准字號，使消費者誤認已符合醫療級口罩標準，且獲衛福部許可製作。其後自行兜售，或由貨運業者交付買家後，再轉售藥局，或以網路平台販售，部分甚至已流入育幼院。經初步清查，該集團已賣出400萬片以上口罩，詐得逾1700萬元。

本案經檢察官訊問涉案之7名被告及5位證人後，以其中被告即「台灣精碳」公司劉姓負責人、地下工廠林姓員工、黃姓員工與胡姓女子等4人有串滅證，及反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。台南地檢署將陸續清查口罩流向，以確保防疫安全。



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