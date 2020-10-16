蔡英文表揚工具機口罩國家隊：完成不可能！　推疏困3.0保持領先

▲總統蔡英文表揚台灣工具機業者，感謝對國家無私奉獻。（圖／蔡其昌辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文16日出席台灣區工具機暨零組件工業同業公會第五屆第2次會員大會，現場超過700名會員代表參加，她感謝工具機業者不但短短40天內完成92條口罩機產線的不可能任務，更在7天內完成300支防偽滾輪的要命任務，除了頒發獎章之外，還說政府會持續推動紓困3.0，維持台灣在世界領先地位。

台灣工具機公會理事長許文憲表示，接連受到美中貿易和新冠疫情影響，全球消費市場不振，連帶對機械設備採購需求減少，工具機出口連續重挫，但危機也是轉機，透過這次疫情衝擊，成立口罩國家隊，讓台灣防疫經驗站上國際舞台，工具機工會會永遠和政府站在一起。

不過，許也呼籲政府應多方洽簽經貿協定，協助國內業者降低關稅障礙，例如尋求加入東協、洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），都應優先納入工具機產業，他並感謝政府投入30億元汰舊國內大專院校教學設備，藉由擴大內需帶動國內廠商訂單，更結合業師授課，將產業經驗導入學界應用。

蔡英文表示，去年參加代表大會時，台灣面臨的是中美貿易大戰，今年來參加又有新冠疫情，還好工具機業者創造奇蹟，以前提到口罩就聯想到台灣，現在則是聯想到國家隊，她特別來頒發「行政院防疫國家隊獎章」及「口罩防偽滾輪隊英雄獎」給37家廠商和法人，表彰所有參與國家防疫人員的無私奉獻。

蔡還說，政府會密切注意業者營運狀況，作為政策參考，並且推動包括薪資補助等紓困3.0，加強產學合作，培育人才，讓台灣工具機產業持續維持全球領先地位。

工具機公會表示，受全球疫情影響，原訂11月辦理的第6屆台灣國際工具機展改為3D數位虛擬線上展，預計11月10日上線，是全球第一個以數位3D虛擬實境展出的工具機展。

出席工具機代表大會還有立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、陳柏惟、何欣純、莊競程、黃國書、交通部長林佳龍、台中市副市長令狐榮達等人。

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