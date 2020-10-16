康匠違法生產　新北衛生局下令：「友你醫藥口罩」全面回收

▲衛生局說明康匠公司違法生產醫療口罩。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／新北報導

台灣口罩大廠康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自設置產線製造醫用口罩，遭檢調偵辦。對此，新北市衛生局16日表示，該廠所生產之「友你醫藥口罩」生產時並未取得許可照，已要求下架回收。

衛生局表示，康匠桃園德昌廠生產之「友你醫藥口罩」，根據生產資料該廠是於9月7日至9月17日製造時間，當時康匠並未取得許可照，已要求下架回收，但該廠設於桃園，將由桃園衛生局督促下架作業。流入市面的數量則由地檢署統一公布，將裁罰三年以下有期徒刑得併科一千萬元以下罰金，由新北地檢署做偵辦。

衛福部食藥署9月22日曾會同新北市及桃園市衛生局前往康匠公司德昌廠及桃園廠稽查，發現兩廠都在未取得醫療器材優良製造規範及產品認可登錄情況下，涉嫌自製造第二等級醫用手術口罩等醫療器材，當時已封存兩個工廠內未經核准口罩544萬2505片、120萬1140片，並移請新北市調查處偵辦。

新北市地檢署打擊民生犯罪專組檢察官余佳恩昨天指揮新北市調查處，會同新北市及桃園市衛生局人員持搜索票搜查康匠公司位在新北市及桃園市廠區，查扣銷退貨明細表、生產日報表等證物。同時，新北地檢署昨指揮新北市調處約談陳姓負責人、許姓總廠長到案說明，訊後諭令陳35萬元交保、許30萬元交保。