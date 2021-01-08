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社會 社會焦點 保障人權

Uber Eats外送員「不想走另一道門」　保全堅守防疫遭撞倒還挨告

▲▼外送,UberEats,戶戶送。（圖／路透）

▲外送員不想走旁邊的門進入大樓送餐，和保全發生衝突提告強制。（示意圖非本案當事人／路透）

記者劉昌松／台北報導

張姓Ubereats外送員日前接到訂單，要外送到台北市羅斯福路上某商辦大樓，保全告知大樓因應新冠肺炎疫情，進出要從不同門口，張男仍堅持從「出口」進入，雙方發生肢體碰撞後，張男控告2名保全涉嫌妨害他行動自由，但台北地檢署檢察官勘驗監視畫面，明明是張男用肩膀把保全撞倒，認為事證不足，8日處分不起訴2保全。

據了解，事發的商辦大樓為了防疫，將大門劃為2區分流，1個是讓進入大樓的職員和民眾接受額溫測量與登記，旁邊另1個門只供大樓人員離開使用，8月間，張姓男子為了送餐，一個沒注意走向出口門，陳姓和翁姓保全上前告知分流規定，但張男間不配合，執意要走進大樓。

保全見狀，張開雙手表示無法停行，戴著安全帽的張男乾脆用肉身向前，挺出肩胸，把保全撞倒在地，事後又控告2名保全涉嫌妨害行動自由的強制罪，檢察官調閱監視器，保全依公司規定執行工作，反而是張男過去就曾有2、3次因進入其他大樓和保全發生衝突後提告紀錄，檢方最後以罪嫌不足等理由，不起訴2名保全。

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