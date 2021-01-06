新北妹凌晨肚子餓叫炸雞！外送員3句回嗆「那麼遠，你自己來買」

▲女網友肚子餓叫炸雞，沒想到反遭外送員責備...（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市樹林一名女網友6日凌晨肚子餓，在外送平台點了知名炸雞，怎料不久後竟收到外送員傳訊嗆聲「那麼遠是在哈啦嗎」、「建議你自己來買」，讓他錯愕直呼「現在我該自取，還是取消？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她5日當天車禍摔車，拖著疲憊身軀回到家已經三更半夜，肚子也餓了，所以一看到迴龍某知名炸雞店Ｏ老爹還有營業，立刻透過外送平台下單。

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店家接單後，很快開始製作餐點。不過，外送員準備取餐時，竟忽然傳訊抱怨「樹林叫迴龍Ｏ老爹？建議你自己來買，那麼遠是在哈啦嗎？」

▲外送員傳訊嗆「建議你自己來買！」（圖／爆怨公社）

原PO看到訊息有些不知所措，因為她也不想造成外送員不便，純粹是車禍後想吃炸雞壓壓驚，因此PO文求救「後續發生這狀況，是要叫我自取，還是取消？有人可以指引嗎？」

許多網友看完紛紛留言，「可能按到語音輸入，講完不小心送出XD」、「系統能點還要靠北，真的誇張」、「可能罵完就轉單了」、「迴龍不就在樹林旁邊嗎⋯」、「樹林迴龍明明同一區，他毛有沒有長齊啊⋯」、「2021年改成是在哈啦了嗎」、「呃...那邊不是距離超近嗎」、「不是系統能點餐嗎？這不就是外送員的工作嗎？」

其中，也有不少苦主分享類似經驗，「我也被罵過，還是送到才罵我」、「之前叫飲料，外送員送來跟我說他以為被整，因為我家附近就有的分店，卻叫很遠的，我說因為app上找不到啊，我也納悶！」

▲事後，原PO詢問細節，但接單的外送員未多作回覆。（圖／爆怨公社）

對此，原PO回覆，她有想到外送員可能轉單、不是同一人，後續也詢問外送員「請問建議我自己拿的簡訊是你傳的嗎？」但對方未多作回應，餐點放門口後就匆匆離開。

她說，第一時間想過客訴或給一星負評，可是一想到外送員下雨天外送，傳訊又可能另有其人，最終還是作罷。

▼有網友好奇後續回覆，但原PO說，外送員把食物放門口後就快速離開。（圖／爆怨公社）

▼有內湖網友幽默回覆外送員嗆聲，「哈拉（影城）在內湖，不在樹林也不在迴龍」（圖／爆怨公社）