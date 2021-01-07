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「我若道歉我你爹」富王鴨肉162字真心話：台灣人愛出征像小粉紅

記者柯沛辰／綜合報導

台中市富王鴨肉店2日不滿女外送員催餐，出言羞辱「等毛長齊再講話」，遭1星負評灌爆。事後，店家疑似創粉專「新富王鴨肉專賣店」重起爐灶，並發文強調網友罵什麼，他們都虛心接受，但6日也諷刺酸民愛出征，反正風頭過了就忘了，「我若道歉我你爹！」

「新富王鴨肉專賣店」6日連發3篇文明志，稱經過連日來風風雨雨，相信網友們的心情已經平復不少，所以不管大家講什麼、罵什麼，他們都會虛心接受，「但態度依舊，一直都在這直球對決，不躲也不閃，不會神隱！」

▲▼「我若道歉我你爹」富王鴨肉162字真心話：台灣人愛出征像小粉紅。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲店家6日在新粉專PO文明志，「直球對決，不躲也不閃」。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

不過，話鋒一轉，粉專6日深夜也揶揄，網友盡情輸出、發洩生活壓力，一陣激情過後，久了就累了厭了，「畢竟台灣人嘛，一下子就忘記了，沒有什麼比優惠活動更快速，看看味Ｏ、看看林Ｏ營、看看8Ｏ，都講得不共戴天似的，買大送小就好香，出征樣子跟小粉紅一樣，還好意思講對岸！」

貼文狠酸，台灣人每週都很忙，有什麼出征什麼，「都忘記自己也沒多完美，好像自己一輩子沒犯錯過一樣，道歉？你們當事人嗎？需要向你們這些自以為正義的？呸！」

▲▼「我若道歉我你爹」富王鴨肉162字真心話：台灣人愛出征像小粉紅。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲店家6日深夜吐真心話「台灣人出征的樣子跟小粉紅一樣」。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

為此，店家還做了一首打油詩：

日照香爐生紫煙，好吃鴨肉在這邊
富王賓客上萬千，鴨香味美傳坊間
網民牛皮吹破天，恰似潑婦在罵街
他人笑我瘋癲癲，反串謠言滿天飛
要我道歉要我黑，我若道歉我你爹

期間有網友嗆聲「店長真的沒有被打過？」、「到時候讓他變消波塊」。但店家也沒在怕，直接高調反嗆「你們可以一起組團，我讓你們看看道地台中」火藥味十足。儘管如此，富王鴨肉店為了避免事端，已經多日未營業。

▲▼「我若道歉我你爹」富王鴨肉162字真心話：台灣人愛出征像小粉紅。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲店家反嗆「可以組團一起來，讓你們看看道地台中」。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

事件發生在1月2日，當天一名熊貓女外送員到富王鴨肉店取餐，看現場起初沒有客人，卻等了10分鐘，還有3組客人點餐、取餐離開，忍不住詢問店家，不料遭男店員反嗆「破查某咧，沒有被人打過是不是」、「社會講錢的啦」、「怎樣！來告我」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」，讓她氣得報警提告。

「新富王鴨肉專賣店」曾向《ETtoday新聞雲》透露，現在正在事件風頭上，網友只是不停留言謾罵，無論說什麼都是「愈描愈黑」，多解釋不僅沒幫助，反而引火上身，「隨他們去」。不過，《ETtoday新聞雲》要求新富王粉專出示原店家的證據，至今尚未取得回應。

▼台中富王鴨肉店大門深鎖，多日未營業。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

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