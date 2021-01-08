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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／鍾沛君出院宣告重生　主治醫師陪同說明記者會

政治中心／綜合報導

國民黨籍台北市議員鍾沛君因右肺異常增生，4日開刀接受治療，靜養4天後8日將準備出院，在主治醫師許文虎主陪同，召開記者會對外說明，感謝外界的關懷與慰問表達誠摯感謝。《ETtoday新聞雲》全程直播。

鍾沛君4日開完刀，7日在臉書發布「重生」影片，並表示這次全新人生的第4天，想讓大家看看，自己絕不跟隱形「倒數計時器」低頭的生活，即便它鈴聲大作，也要讓自己活得一如往常。

鍾沛君也在影片中表達對主治醫師許文虎和全體醫護人員。她提到，在動刀切除病灶後，醫生說像是按下了「重新啟動鍵」；同時承諾，會好好投入一切能預防更多人踏上這個「冒險」的活動或篩檢，也會好好擁抱所有想念的人。

先前鍾沛君檢查發現右肺增生異常，隨即住院接受治療，她透露，25歲那年肺炎癌接連帶走母親和阿姨，因此下定決定用心對待生命的每一分鐘，沒想到這次無常先來，例行年度健康檢查發現右肺異常增生，醫師建議立刻開刀。

國人十大死因的癌症中，肺腺癌是死亡率最高的頭號殺手，比起乳癌，肺癌連續30年高居女性癌症死亡率第1名，且有年輕化的趨勢，其中更不乏有生活作息正常、不菸不酒的人。知名部落客「仿妝夭后 Yui」日前因肺腺癌離世，享年37歲，而鍾沛君也才36歲卻右肺異常增生，也讓大家開始關心肺腺癌。

▲▼鍾沛君手術完成，宣告重生。（圖／翻攝鍾沛君YouTube）

▲鍾沛君手術完成，宣告重生。（圖／翻攝鍾沛君YouTube）

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