寒流才剛開始！氣象局示警「還要凍5天」　下周最冷7°C時間曝

記者李宜秦／台北報導

受到寒流南下影響，今日全台寒冷，低溫下探6到8度，中央氣象局表示，最寒冷的時間還沒有結束，預計到明日清晨都仍有持續性低溫，到下周日才會小幅回溫。但周一開始又有強烈大陸冷氣團或寒流影響，周二清晨將是下一波冷空氣最冷的時間，中部以北低溫約9度，沿海空曠地區約7度。

▲今日天氣寒冷，大屯山下雪。（圖／記者林振民攝）

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今日各地低溫約6到8度，白天高溫也都不到10度，且北部、東半部水氣多，有局部降雨發生，預計今晚乾冷空氣南下，水氣越晚越少，北部降雨減緩，明日東半部有局部陣雨、北部有零星降雨、中南部多雲到晴。

氣象局表示，今日北部1000公尺以上高山有降雪情形，但下午到晚上水氣逐漸減少，降雪機率降低，明日水氣更少，僅東半部、宜蘭等地高山降雪機會較高，其他地區天氣恢復穩定。

▲合歡山8日清晨開始下雪，員警正忙管制並協助車輛通行。（圖／新城分局提供）

氣象局表示，這一波寒流最冷的時段是今日清晨到明日清晨，低溫約6到8度，局部地區可能更冷，中部地區受到輻射冷卻影響，明日清晨比今日更冷。明起白天高溫微幅回升，北部11度、中部15到16度、南部18度，下周日氣溫回升，北台灣高溫約15度、中南部18到20度。

氣象局指出，下周一到周三清晨又受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，周一北、冬天氣濕冷，周二轉為乾冷，西半部恢復多雲到晴，而周二清晨將是下一波冷空氣最冷的時間，中部以北下探9度、沿海空曠地區7度，且乾冷空氣有明顯輻射冷卻影響，周二、三清晨較冷，下周末又有第三波強冷空氣，可能達到強烈冷氣團等級。

▲明日水氣減少，降雪情形較不明顯。（圖／記者張榮恩攝）