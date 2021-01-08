小黃違停逼公車併排　女大生繞路擦撞貨車後座閨蜜被輾爆頭

▲鄭姓計程車司機違規停車導致後方機車發生死亡車禍，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區日前發生一起機車擦撞貨車的車禍，因鄭姓計程車司機違規停車在公車站，公車被迫併排停車，讓乘客上下車。後方胡姓女大生騎乘的機車只好繞道切進內車道，結果擦撞後方貨車，機車後座胡女閨蜜余姓女子，因此倒地被貨車輾爆頭身亡。胡女遭判刑定讞，最高法院審理後，也將違停的鄭姓計程車司機判刑1年2月定讞。

判決指出，本案發生於2017年9月19日晚7時許，正值下班尖峰時段，駕駛計程車的鄭男為圖方便，竟將計程車停在新北市中和區中正路的公車停靠區，後方公車司機無法駛入停靠區，只能併排停在計程車左側，開門讓乘客下車，外側車道被計程車、公車完全阻擋。

這時就讀醫學大學的胡女（22歲）騎機車載余姓閨蜜行經此處，因外側車道完全被堵死，只好切進內車道，後方大貨車煞車不及，雙方擦撞，機車倒地。余女被捲入大貨車右後車輪，頭部遭輾壓而當場死亡，身上多處擦傷的胡女見閨蜜死亡，當場跪地痛哭。事後檢方對胡女、違停的鄭男，提起公訴。至於公車司機、貨車司機，檢方則做出不起訴處分。

胡女過失致死部分，一審考量她自首、認罪且與被害家屬達成和解，將她判刑5月，可易科罰金15萬元，緩刑2年，檢辯均未上訴而先行定讞。至於鄭男涉案部分，一審判處無罪。檢方上訴二審，二審高等法院審理後，卻出現逆轉判決。

高院認為，計程車、公車除占據外側車道外，連內側車道都被占據4分之1，可供車輛通行空間變少，胡女為閃避而變換車道，才導致機車、貨車發生擦撞，可認定鄭男違停與余女死亡間有相當因果關係，成立過失致人於死罪；再考量鄭男曾因過失傷害遭判刑確定，卻未心生警惕、遵守交通規則，導致本件憾事發生，犯後毫無悔意，因此改判處有期徒刑1年2月。全案再上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞。