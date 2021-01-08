湯文章／廢除限量分案　清積案也要顧裁判品質

▲最高法院廢除限量分案制度，即便清了積案也要維持裁判品質。圖為廢除限量分案前的卷宗資料。（圖／最高法院提供）

長久以來，一直被人詬病的最高法院限量分案制度，終於在2021年1月1日起廢除了，這將使台灣終審法院的審判實務，開始另一個新紀元，但究竟是福還是禍，尚屬未定之天！

台灣法官承辦案件的負荷量非常重，小法院每月收案數十件，大法院都超過百件，其中不乏案情複雜不清者，人民要求高的裁判品質，而每個案件都攸關個人甚至整個家庭的生命、財產，有良心的法官豈敢亂判，且司法院又設下每個案件的辦案期間，法官年終考評往往也把未結案件的數量納入評比，多數法官孜孜不倦於卷宗，案牘勞形、焚膏繼晷的在製作裁判書，不到50歲卻已一身都是病！

但是未結案件的管考及結案的速度，實務運作上好像只有在拘束高院及地院，最高法院從來都不甩！司法院也從來都不管或不敢管，因為最高法院自行訂立了「限量分案規則」。

最高法院遭詬病的限量分案制

限量分案是指每股法官每次接受分配的案件數有上限，除了人犯在押、重大矚目等案件須隨到隨分外，其餘一般案件只能排隊，民事案件一個月分17件（訴訟案10件、抗告案4件、聲請案3件）、刑事案件一個月分15件。可是事實審法院（地方法院和高等法院）則是採取無限量分案，每次分案都會把所有案子分完。換言之，不論每次待分案件有多少，事實審法院的法官就是要把案件全部都分配完，最高法院法官則是每人分到一定數量以後就不用再分，剩下的就變回待分案件，持續等待下一次的分案。

往好的地方想，會上訴到最高法院的案件大多複雜難辦，不是刑度重就是金額大，而最高法院是法律審，為維護抽象的法律思維及確保裁判品質，限制每人每月的收案量確有其必要！追求正義的過程或許會遲到，但總比不到好。

可是不好之處是，案件上訴到最高法院如同石沉大海，上訴案件大塞車，數千件大小袋案卷堆在倉庫排隊2、3年才獲分案，除少數人因案件久懸未結得以受惠（如判決確定前得續任民代、得續保有不法所得）外，多數人在等待終局判決的過程中，還是惶惶不可終日。

治本之道在於提振司法公信力

遲來的正義非正義，但法官也是人，取消限量分案後，卻可能要面對裁判品質低落的問題，因為世間沒有「又要馬兒跑，又不給馬兒吃草」的道理。根本問題在於司法公信力不彰。當人民不信任法官，遇到對其不利的判決，非得窮盡法律上一切救濟途徑，案件量當然降不下來！

治本之道在於人民信任法官，但這卻非短期內可以達成，而治標的方法便是減少案件進入法院的機會，包含「擴大裁判外紛爭處理途徑」、「健全事實審之審理內容，減少指摘事實認定違反經驗法則及論理法則等違背法令之上訴案件」、「健全律師制度，取消濫行上訴律師之第三審代理資格」等等，改革這些制度上的問題，或許可以稍稍減少法官的負擔。

總而言之，取消限量分案，用得不好，只是將放在倉庫裡面待分的案件，改成掛在法官名下的未結案件；法官手中案件過多，當然會對法官造成壓力，而法官為去化案件，可能會小案先辦、大案後辦或草率結案，更可能會尊重二級審的判決，都將上訴駁回，因為這樣的判決最好寫，最終卻沒有人得利。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。