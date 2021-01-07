陳砥柱／【約定利率上限修法】借款仍須小心複利大魔王

▲約定利率從原本的20％調降為16％，若仍需要辦理借款，還是要小心複利。（圖／視覺中國）

立法院近日三讀修正通過《民法》關於約定利率的規定，從原本的年利率20％調降為16％，超過部分的約定為無效，更改了這個承繼自民國創立前的老舊條文。經新聞媒體報導後，也受到多數民眾的好評。然而，在這個被疫情嚴重影響全球經濟的時代，一般民眾若有需要辦理各種借款，仍須注意是否會遇到理財之神大力推崇的「複利」大魔王。

首先，我們若有向銀行等發卡機構辦理信用卡，雖然《信用卡業務機構管理辦法》已明文要求銀行等發卡機構，辦理信用卡循環信用的計息方式不得以複利計息，能讓我們避開複利大魔王，可是由於信用卡循環利息金額的計算方式，還涉及消費日、入帳日、結帳日、繳款截止日等4個我們無法以直覺來理解的日期設定，且還有可能在繳費未達最低應繳金額時，會需要額外負擔一個「違約金」。

因此，若有需要仰賴信用卡為理財工具，建議仍應先行了解最壞的狀況為何。現在多數正規經營的銀行業者，皆有用網頁範例說明如何計算循環利息。下次在面臨人情壓力遇到信用卡推銷時，不妨先用手機上網瀏覽銀行業者網頁上所提供的循環利息計算範例，甚至請推銷方協助了解，不失為一個增加自己抵抗力的好方法。

再者，若我們不是動用到信用卡的循環利息，而是以其他金融消費工具向民間放款方進行借貸，此時，由於《民法》第207條的規定，還是可能會遇到可怕的複利問題。《民法》第207條定為「I、利息不得滾入原本再生利息。但當事人以書面約定，利息遲付逾一年後，經催告而不償還時，債權人得將遲付之利息滾入原本者，依其約定。II、前項規定，如商業上另有習慣者，不適用之。」此條但書中所謂的利息滾入原本，就是得將利息滾入原本再生利息，也就是「複利」，且其神奇的理財功效，這次是站在放款人的這方。

舉例來說，假設借了100萬，並約定以《民法》修正後的年利息上限16％來複利計算，五年後還款：

第一年後的本利和計算公式為1,000,000乘以(1+16％)，等於1,160,000；

第二年後的本利和計算公式為1,160,000乘以(1+16％)，等於1,345,600；

第三年的本利和計算公式為1,345,600乘以(1+16％)，等於1,560,896；

第四年的本利和計算公式為1,560,896乘以(1+16％)，約等於1,810,639；

第五年的本利和計算公式為1,810,639乘以(1+16％)，約等於2,100,341。

不難發現的是，以複利計算五年後的還款總金額，會超出原本借款100萬的兩倍之多，真的非常驚人。

誠然，我國司法實務中確實有一些未被《民法》明文規範，且能避免經濟弱勢方被複利制度過度剝削的見解，能在訴訟中適用，不過，由於很多金融相關的特別法是比《民法》更優先適用的，且還有更多金融商業習慣是隨著科技進展在快速演進，身為一般民眾絕對不能忘的，大概還是那句電視廣告詞「謹慎理財、信用至上」。

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●陳砥柱，因對法制新聞有興趣而進修並通過律師考試，從工程師轉為執業律師，於電子公司的法務智權部門服務，也曾是公益性質的台北市政府廉政透明委員會委員。以上言論不代表本報立場。