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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

高宏銘／最高院順應民意廢除限量分案，下一步呢

▲▼司法院最高法院大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲最高法院於今年廢除限量分案制度，期待提升人民訴訟權益。（圖／記者湯興漢攝）

最高法院於今年伊始便公告將廢除「限量分案」制度，對此，我們深表贊同！首先，全國沒有任何一間法院有「限量分案」的制度，許多法官都兢兢業業，旰食宵衣地努力審理分派到的案件，基於法官職位的公平性，最高法院法官本就無理由可以「限量分案」。

其次，最高法院原本採取「限量分案」，讓許多案件都只是在最高法院等待分案，等待時間甚至可能超過一年以上才進行分案，在等最高法院審理後，又可能要多花很多時間，法院無法即時回應人民的訴訟請求，這對人民訴訟權益實在傷害甚深。

但進一步研讀最高法院的新聞稿，實在讓人心生感慨。

最高法院先解釋當初採「限量分案」是為了取得裁判品質和合理負荷的平衡云云，實在很想問問最高法院採取這麼久的「限量分案」制度，其裁判品質真的讓人民和法界信服嗎？想當初為了蘇建和案，最高法院在1996年3月大動作召開記者會，公開說明對於蘇建和案的判斷是多麼地正確，甚至還有法官直接說自己是考試第一名，怎麼會錯！試問，最高法院當時已經實施「限量分案」制度多少年了？這樣算有兼顧裁判品質嗎？

再來，法官的合理負荷如何評估，有量化資料嗎？有具體研究過以法官的年齡、資歷等參數來分析，法官審理案件的合理負荷應該是每天工作幾小時？每月分派幾件案件？在欠缺具體分析的情形下，負荷合不合理都只是感覺！最高法院諸公是否要到街頭民調，看一般民眾哪一位說自己不累的？有哪一位市井小民敢要求雇主工作負荷要合理？最高法院法官要合理負荷，有問過身為國家主人的人民嗎？想一想當初歷史上三國時期龐統斷案的故事，就可以知道很多人覺得工作做不完，超過負荷，很可能的原因是「能力不足」！最高法院長久以來有無建立起一套汰換不適任法官的制度嗎？

最高法院在新聞稿中又說「……本院全體法官願意共同承擔肩負起沉重的案件負荷，展現保障人民司法受益權的決心……」這段話言下之意豈不是說，最高法院以前有些法官都沒有承擔案件負荷，也就是勞逸不均！大家如果還記得楊絮雲法官泣訴在最高法院期間受到「不公平的分案對待」，最高法院新聞稿此段可說就是承認最高法院原本「限量分案」制度造成的不公平！

最後在新聞稿中，最高法院說「……惟仍期待將來司法能建立合理的訴訟制度，讓本院法官能有合理的辦案量，人民亦能得到良好品質的司法裁判……」看到這讓人拳頭都硬了，最高法院不好好反省「限量分案」造成的分案不公平，對人民訴訟權益造成不當的侵害，雖說廢除了「限量分案」，但還是一直強調訴訟制度要合理，不然裁判品質會被影響。何謂合理辦案量？何謂良好裁判品質？何謂合理訴訟制度？不要過了一陣子，最高法院又會以維護裁判品質為由，透過修改內部規範搞出其他制度，讓「限量分案」換了新包裝後重出江湖。

我們常常提到司法改革不能只讓法律人來搞，應該多讓一些企業界領袖參與，好好將整個訴訟制度、流程和人事制度拆解並研究一下，一定能提出更有效率的設計和人力分配，而不是只會想修法一直限制人民的訴訟權，或只會提出增加員額的方法。

最後，我們還是要對最高法院公告廢除「限量分案」制度一事表示贊同，畢竟最高法院至少踏出回應民意的一步，雖然未來的路還很漫長。（本文轉載自法操

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