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花蓮搭公車將成新時尚！召開資源整合會議　持續擴增路網

▲▼花蓮縣政府召開境內客運整體行銷研商會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府召開境內客運整體行銷研商會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府6日召開「花蓮縣境內客運整體行銷研商會議」，為提升公車載客率與即將到來的寒假、農曆春節及228連假人流疏運。

會議邀請交通部公路總局台北監理所花蓮監理站、慈濟大學、慈濟科技大學、太魯閣客運、華聯客運、統聯客運、首都客運、台北客運及雷門數據服務股份有限公司，分別針對需求端及供給端面向，為提升公共運輸載客率交換意見，並研商行銷策略。

縣府表示，公共運輸需要更多的行銷配套，針對各種不同客群及路線，有不同的需求及規劃，行銷方向自然不同。會議中分別就即將到來的寒假、農曆春節及228連假辦理的尋寶活動作細部討論，亦請客運業者共同宣傳。

▲▼花蓮縣政府召開境內客運整體行銷研商會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

會議中各受邀單位針對民情路線的學生族群及觀光路線，實際了解花蓮大專院校學生族群的搭乘習慣及需要，與會的各家客運業者也就實際行駛經驗提供意見，共同研商如何露出足夠的路網資訊及研議具體行銷策略，以增加遊客搭乘花蓮市區客運的誘因。

建設處長鄧子榆指出，花蓮市區客運公共路網現已擴增至10條路線，但公共路網將持續努力擴增，並針對不同屬性客群推動行銷策略，增加民眾搭乘意願，進而提升整體市區公車搭載率，縣府將持續露出足夠的資訊讓民眾清楚如何運用公共運輸路網，未來將推出一連串的公車族限定及限量優惠的行銷活動，讓民眾搭乘公車更便利，也充滿驚喜及期待，更讓搭乘公車成為花蓮的新時尚！

更多交通資訊及優惠活動，請民眾持續關注並查詢「交通e點通」：
「花蓮交通e點通」網址：https://traffic.hl.gov.tw/
「花蓮交通e點通」Q&A專區：https://reurl.cc/LdRDdy

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