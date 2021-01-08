富王鴨肉6粉專互尬　小老闆遭起底「父子關係」！228字曝心聲

記者黃翊婷／綜合報導

台中市北屯區富王鴨肉專門店小老闆嗆女外送員，掀起「毛長齊之亂」，事後至少出現6個同名臉書粉絲專頁，甚至有粉專「王爸爸狗園」的管理者自稱是小老闆的爸爸，但隨即被「新富王鴨肉專賣店」發表聲明反駁，強調一切都是開玩笑。不過，鴨肉事件延燒進入第7天，還牽扯出賣狗肉等爭議，內容真真假假，令外界看得一頭霧水。

▲臉書搜尋「富王鴨肉」，會跑出許多同名粉專。（圖／翻攝自Facebook）

嗆外送員事件發生之後，富王鴨肉店受到網友強烈抨擊，隨即關閉臉書粉絲專頁，沒想到卻陸續冒出6個同名粉專，包含在地鄉親創建力挺店家的「富王鴨肉專門店」，以及富王鴨肉專門店正牌唯一、富王鴨肉專賣店、真富王鴨肉專賣店、新富王鴨肉專賣店、台中北屯富王鴨肉，其中，爭議最大也是最多人關注的粉專是新富王鴨肉專賣店。

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而粉專「王爸爸狗園」日前PO文力挺富王鴨肉店，還自稱是小老闆的爸爸，但新富王鴨肉專賣店7日發表一篇228字的特別聲明，強調有媒體記者傳訊息詢問這件事，因此決定跳出來澄清，王爸爸並非他的父親，只是當年在軍中是同梯，「熟識王爸的人都知道他很愛開玩笑」、「退伍後我們相約成立狗園」、「無奈某年除夕王爸提著一隻吉娃娃上門，說是要找我一起料理，不敢的是龜兒子，因為我怕料理後被吉（挨告），所以選擇拒絕，當天夜晚我們就決定各分山頭打拚，但我們依舊血濃於水」。

▲新富王鴨肉專賣店聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

由於聲明中加碼提到販售狗肉的爭議，讓許多網友越看越一頭霧水，有人繼續留言痛批兩人的行為太丟臉，也有人覺得反串到這個地步其實很不簡單，可惜扯到王爸爸就破功。

至於這些粉專到底是真是假，鴨肉店的王姓小老闆至今仍沒有出面說明。而已經拉下鐵門、多日未營業的店面，也因為遭檢舉路霸、消防安全等問題，連鄰近商家的門口也將要被畫上禁停紅線，到時只能把攤位往內縮，讓商家老闆忍不住感嘆，「事情演變成這樣，真是始料未及」，畢竟攤位內縮之後，多少還是會影響到生意。

▼富王鴨肉店至今仍未重新開門營業。（圖／記者白珈陽攝）