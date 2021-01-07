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網友狂罵壓力大！富王鴨肉宣布「準時關閉粉專」　下一句又挑釁

▲▼台中市環保局上午獲報指富王鴨肉店重新營業，排放油煙，稽查人員前往發現大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝）

▲富王鴨肉店。（圖／記者鄧木卿攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中北屯區富王鴨肉店拖單後狠嗆熊貓女外送員，事後被負評大舉攻陷，連黑歷史也不斷遭起底，雖然該店關閉舊的粉絲專頁，不過新粉專「新富王鴨肉專賣店」也迅速「開張」。稍早，新粉專發文表示，事情已經過了好幾天，背負著網友的輿論壓力，讓他們「撐不住了」，粉專將於今天下午5點關閉，也盼有心人士「請勿再繼續反串！」

該粉專稍早在臉書上沉痛表示，事發至今已經好幾天，他們天天都在反省、思考著自身錯誤，而與此同時，他們也背負著網友的輿論壓力。粉專寫道，沒有人是完美的，天下無不散的筵席，若有緣必定會再見，「因外界壓力與網民輿論太大撐不住了！新富王鴨肉專賣店粉絲專頁即將於17:00準時關閉。」不過，粉專話鋒一轉，笑稱「然後我吃完晚餐就會開了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

▲新粉專宣布下午5點將關閉粉專，直至吃完晚餐為止。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

貼文曝光後，另個同樣自稱新粉專的「台中北屯富王鴨肉」則留言回應，「反串粉專自己知道關閉很好，本店就不告你了！」對此，「新富王鴨肉專賣店」呼籲，「請勿再繼續反串」，以免傷及優良商譽，務必「迷途知返！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

▲2個新粉專的真偽目前都尚難以查證。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

其他網友看到後則留言表示，「是不是怕被抓」、「就知道不會讓我失望」、「店快開啦」、「每天都要來看一下最新貼文，很幽默欸」、「店快開呀！想去鑑定一下」、「不許你這麼調皮」、「假帳號」。至於該粉專的真偽，目前尚難以查證。

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