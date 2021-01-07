「富王鴨肉之亂」警方忙爆！民眾頻檢舉　店家就是不出面

▲疑遭民眾檢舉，巷子口兩側未來將畫紅線 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區富王鴨肉店嗆熊貓女外送員風波，引發社會關注，嗆人的王姓小老闆至今仍未出面，同時店面還遭檢舉路霸、消防安全等問題；此外，包括鴨肉店在內，鄰近商家門口也將要被畫上禁停紅線，讓商家老闆感嘆「事情演變成這樣，真是始料未及」，等紅線畫上後只得將攤位往內縮，生意恐受到影響。

疑遭民眾檢舉，包括鴨肉店，巷子口的兩側未來都要畫上紅線，鄰近商家老闆表示，等畫上紅線後勢必得將攤位往內縮，以免違規，但這樣生意多少會受到影響；另外，位於攤位後方的住戶表示，住家門前被畫紅線很不方便，只因隔壁鴨肉店糾紛卻被波及，「真的是躺著也中槍。」

至於何時畫上紅線？警方指出，畫紅線日期目前尚未確定，須等交通局前往現場會勘後才能確定。據悉，轄區警方近期忙不勝忙，頻頻接獲民眾檢舉該鴨肉店各項事務，其中有些檢舉項目並非警方職權範圍，如衛生、消防、違建等，部分民眾也是一股腦就撥打110，警察身為人民保母，接獲報案後只能依規進行後續處理，通報其他單位，此外，為了安全疑慮，警方也不定時派員巡邏該店，相當辛苦。在王姓小老闆出面之前，這場鴨肉之亂恐將暫時不會停歇。

▲鴨肉之亂吸引民眾駐足。（圖／記者白珈陽攝）