富王鴨肉店曝5位數和解金　新粉專：都針對我來！我的事我自己擔

▲台中市環保局上午獲報指富王鴨肉店重新營業，排放油煙，稽查人員前往發現大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝）

記者徐愷昕／綜合報導

台中市富王鴨肉店2日不滿女外送員催餐，出言羞辱「等毛長齊再講話」，遭1星負評灌爆，商譽大受影響，小老闆就此神隱，雖然有坦承錯誤，但至今仍未開店營業。面對各種風波，近期FB上同名鴨肉店粉專一個個冒出，其中「台中北屯富王鴨肉」今（7）日凌晨於臉書發文，表示會盡全力道歉，並指出目前已準備1萬元進行和解，不夠再加到1萬2千元也可以。

▲臉書「台中北屯富王鴨肉」粉專，7日凌晨發文表示已準備1萬元要和解。（圖／翻攝臉書）

富王鴨肉專賣店雖然在事發之後拉下鐵門，暫時停止營業，但還是遭網友檢舉門口的「外推餐檯」等同路霸。面對種種風波及「被針對」，「台中北屯富王鴨肉」7日凌晨於臉書粉專發文，要網友不要再檢舉旁邊店家的路霸和用餐客人違停，「都針對我來沒關係！我的事我自己擔…完全傻眼，我講過了我做事我負責」，並表示目前已準備1萬塊進行和解，錢不夠就加到1萬2千元也可以，強調自己現在已道歉，會盡全力和解。

網友看到該篇貼文後，怒火似乎沒有消散，紛紛留言，「1萬2講得好像天價一樣，真是委屈啊」、「2萬元以為很多嗎？我還以為是400多萬元」、「社會是講錢的社會沒錯，在道上義氣跟尊重也很重要好嗎」，認為小老闆一點誠意也沒有，說話還是一樣高姿態。不過事到如今，反串粉專崛起，到底消息是真是假，在當事人出面澄清前，外界仍是霧裡看花。

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