退聯後首見美駐聯合國代表訪台　民進黨立委：台美關係新里程碑

▲美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

美國國務卿蓬佩奧7日宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。對此，民進黨立委林俊憲表示，這是台美關係新的里程碑；民進黨立委趙天麟則說，這是台灣退出聯合國後首見。此外，民進黨立委陳亭妃認為，此舉除了象徵台灣與美國更進一步的情誼，更代表台灣是一個主權獨立的國家；民進黨立委許智傑也說，台灣已經受到美國及世界的肯定。

蓬佩奧7日發表聲明，除對港府大規模拘捕超過50名政治人物及泛民人士，表達憤慨，也宣布美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。蓬佩奧說，台灣展現出「一個享有自由的中國（a free China）」所能達成的成就。

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



對此，林俊憲表示，昨天香港的民主派大抓捕發生之後，引起世界各國的震驚，也嚴重傷害了中國大陸對香港「一國兩制」的承諾。龐佩奧發表聲明譴責以外，也在聲明中宣布美國駐聯合國大使將在近期訪台，這是台美關係新的里程碑。

林俊憲指出，這份聲明中最有意思的地方，就在於宣布大使訪台的消息居然是出現在美國聲援香港的聲明中，並且以「In that vain」的字眼，代表大使訪台是對於中國大陸壓迫香港的回應。換句話說，若中國大陸持續做出破壞區域穩定的行為，美國會以加大力度支持台灣的方式反擊。

至於有人擔心，美國正在經歷政權交替的時期，此時安排政治任命的大使訪台，是否會與新政府態度一致，林俊憲則認為，這點大家不需要太過擔心，外交的行動具有延續性，美國兩黨也一再以行動表達對台灣的支持，無論是誰執政，大使訪台都是台美關係的歷史性突破。

林俊憲也提到，聲明的最後寫道「台灣展示了自由的中國可能達到的成就」，代表台灣已成了亞太地區追求自由的範例與榜樣，因此台灣更應該保護好自己的家園、守護得來不易的自由生活方式，這就是台灣對世界最大的貢獻。

陳亭妃表示，蓬佩奧宣布美國駐聯合國大使要來到台灣，台灣除了歡迎以外，同時也看到台灣跟美國之間的關係是更好的。

陳亭妃指出，當蓬佩奧宣布消息時，還同步譴責香港警察濫捕50幾名泛民主派的人士，代表他譴責的是中國大陸的霸權，稱讚的是台灣的民主，「在兩相之下，台灣就是一個主權獨立國家」。

陳亭妃說，在這樣的前提之下，台灣更希望透過這樣的情誼，不管聯合國大使來到台灣代表什麼含意，起碼代表的是台灣跟美國進一步的情誼跟交往，也代表台灣更是一個主權獨立的國家。

趙天麟表示，「德不孤，必有鄰」，美國駐聯合國大使克拉夫特即將訪台，這是台灣退出聯合國後首見，相較於香港民主派人士遭大抓捕，台灣益發成為民主的燈塔彌足珍貴。

許智傑則認為，台灣已經受到美國及世界的肯定，從中國大陸最近搜捕香港民主人士來看，「東方之珠已經變成東方煉獄」，看到中國大陸就看到不信任、看到台灣就看到信任，樂見全世界信任台灣的民主制度，台灣要一起努力為世界的民主制度再加油。

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