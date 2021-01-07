美駐聯合國大使將訪台　戰略學者張競：充滿奸巧詭計

▲美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)即將訪台。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日凌晨宣布，美國駐聯大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。對此「中華戰略學會」研究員張競在臉書發文直言，「又來一發攪局子彈，但卻是充滿奸巧詭計」，提醒兩岸高層謹慎思考該如何接招，才不會被迫走入困局。

張競發文指出，「我是學安全戰略，講穿了就是專門思考鬥爭壞主意，以便維護善良崇高目的」此時龐皮歐刻意稱呼我為「自由中國」，倒底是在打什麼主意？是否有可能在佈局，川普臨去秋波來個豬羊變色，讓中華民國與美國復交，留下個讓拜登無法處理的難題呢？北京是否會因此動用武力解決台海困局，讓世界全局無法收拾呢？

張競分析，川普對於敗選充滿恨意，從今日國會暴亂，總算露出真面目，川普根本不在乎留下爛攤子給拜登，對我復交表面上我們是獲利，但事情真是如此單純嗎？特別是這場惡意的佈局，今日我與美國政軍對話之際，突然國會山莊暴民拿出中華民國國旗，這真是叫我們跳到黃河也洗不清，此時豈不是要被川普團隊逼著，硬著頭皮搞下去？

▲中華戰略研究學會研究員張競（左）稱美駐聯合國大使訪台，充滿奸巧詭計。（圖／記者任以芳攝）



張競提醒，不要忘記，高華德參議員當初告訴過卡特總統，要與哪些國家斷衝交與建交，那是美國總統專屬權利，川普向來自私自利，對美國選民充滿恨意，此時搞亂大局，他根本就不在意，只是重新建交確實是招狠棋，假若真是導致戰爭，那就會是「中了川普的計」、「壞了拜登的局」、「挑起北京的氣」、「要了台灣的命」。

張競指出，就中華民國立場來說，與美國復交當然很好，但若是個存心要挑起台海戰爭的惡毒奸計，「我們真是要想個仔細」，但是美國要與中華民國復交，此時此刻明明是「餵我們吃個後患無窮的死蒼蠅」，全國上下又有誰會加以婉拒？但是前思後想，等到下台之前再搞這種把戲，綠營高層如何接招怎樣下棋？看看國安高層水準與格局，真是會叫人不寒而慄。

張競表示，再看看北京若是遇到此種變局，其又將要如何反應？中南海能否穩得住氣，冷靜處理問題，不被川普將軍，被迫走入困局？其實沒人知道答案。

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