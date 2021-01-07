蓬佩奧：台灣是「自由的中國」…網怒「扯冷戰」吵爆！　專業秒解

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日發聲明表示，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣，並提到，台灣展現出「一個自由的中國」所能達成的成就；沒想到此話居然引起批踢踢網友兩派論戰。

蓬佩奧在聲明中提到，他很高興可以宣布克拉夫特訪台的消息，「台灣是個很可靠的夥伴，也是一個充滿活力的民主國家。」他說，儘管中國共產黨試圖削弱台灣的成功，但台灣仍繁榮發展，「台灣展現出一個自由的中國所能達成的成就（Taiwan shows what a free China could achieve）。」

不過，此言一出，立刻引來台灣網友在批踢踢上論戰，有人表示，「被美國爸爸認證是中國」、「誰跟你中國！你這過氣政府」、「我們吃萊豬，結果你說我們是中國？」也有人指出「自由中國（free China）更能惹怒中共。」原因是「自由中國」（Free China）一詞冷戰時期歐美國家對遷台後中華民國的稱呼。

但也有不少網友表示，蓬佩奧文內所指的應是「自由的中國」而非「自由中國」，意旨台灣的民主自由能作為中國大陸的典範，「他是說台灣可以當中國的典範吧」、「英文不要亂翻譯」、「英文爛就不要帶風向啦」、「你的英文老師要哭了」。

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