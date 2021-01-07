民眾黨推「揭弊者保護法」：民進黨改革如牛步

▲賴香伶、高虹安等召開記者會，批評中央揭弊者保護改革牛步。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院團日前提出「揭弊者保護法」草案，黨籍立委張其祿、賴香伶、高虹安7日共同召開記者會，呼籲執政者回答：建立完整的廉政及透明法制，台灣還要等多久？並表示黨團已提出「揭弊者保護法」草案版本，將成立第三方獨立機關「揭弊者保護委員會」作為揭弊的單一窗口，同時也要求揭弊者的保護要溯及既往。

賴香伶指出，政院提出的「揭弊者保護法」草案，因未能獲得執政黨團的支持，至今仍躺在立院，遲遲無法完成立法程序。在屆期不連續的狀況下，行政院應重新將《揭弊者保護法草案》再送立法院，但至今卻未見再送立法院。

賴香伶批評，從《國民法官法》就可以知道，若執政黨認為法要過，就會過，但「揭弊者保護法」改革牛步，近期就有許多案件涉及揭弊者保護，包括勞動基金弊案、農委會水保局台中分局喝花酒、康軒集團董事長違反檢疫規定等。

張其祿則表示，民眾黨團版本的「揭弊者保護法」草案有5大特點，包括對揭弊者的保護溯及既往、設立獨立委員會並擴大受理揭弊機關、揭弊範圍涵蓋公私部門、訂立揭弊者補償及獎勵機制法源、訂立揭弊者補償及獎勵機制法源、給予揭弊者適當身心照護措施及避免媒體不實報導。

高虹安則說，揭弊者容易成為「單位公敵」，除要獨自面對後續司法程序，身心往往面臨極大壓力，因此民眾黨團版本草案建立完整的吹哨者保護配套，如回復原職、回復原來的年資、損害賠償等補償權利；此外，也要求媒體報導揭弊案件或製作相關節目時，應注意揭弊者或其家屬的名譽及隱私，若認為媒體報導有誤，得於該報導播送或刊登日起15日內要求更正。