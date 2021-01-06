50港人涉顛覆國家政權遭逮！民眾黨譴責：停止迫害民主與自由

▲港警大動作逮人。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

香港國安處今（6）日清晨以涉嫌「顛覆國家政權罪」，大規模逮捕了50多名溫和派在內的派民主派人士。對此，台灣民眾黨予以譴責，並指出中國另類的粉飾太平，更是逼港民增加離心力的作為，最後呼籲中共停止迫害港人，願榮光重歸香港。

此次被捕人士疑似因為參與民主派2020年夏天舉辦的初選，因此被指涉嫌違反國安法中的「顛覆國家政權罪」，包含梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、范國威、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍等。

民眾黨以「中共應停止迫害港人 願榮光重歸香港」為題發聲明說，中國一再把反對派視為必然由境外勢力影響所造成，本土絕對不會生長出反中勢力的判斷，早已背離當今現實。

民眾黨認為，港版國安法強硬通過後，未來的選舉香港很難出現與中共當局不一致的聲音，這是中國另類的粉飾太平，更是逼使香港民眾增加離心力的作為。短期內，國安法或許能讓香港問題不構成中共中央的困擾，但長期來說，「勢必造成中港之間更大的鴻溝」。

另外，陸委會中午也發出聲明譴責，表示香港已由「東方明珠」，變成觸目驚心的「東方煉獄」，呼籲陸方收斂，不要影響香港國際金融中心地位、侵害民主自由。

►強健頭皮、網路大推