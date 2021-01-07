蔡英文指示聯手美國搜救「永裕興18號」　李俊俋致電船長家屬

▲美國定翼機拍攝到「永裕興18號」。（圖／漁業署提供）



記者陶本和／台北報導

蘇澳籍漁船「永裕興18號」去年底在太平洋公海的中途島東北海域失聯，總統府發言人張惇涵7日稍早表示，外交、漁業、搜救等各政府相關單位皆全力進行搜救任務，也與美國國搜中心密切聯繫。此外，據了解，總統蔡英文已指示副秘書長李俊俋致電給船長家屬。

農委會漁業署稍早舉行臨時記者會，漁業署副署長王正芳表示，「永裕興18號」船上有1名台籍船長、9名印尼籍船工，專門捕抓劍旗魚；去年12月底，漁業署24小時漁業監控中心發現「永裕興18號」漁船船位回報器（VMS）訊號異常，便立即通知船主妻子，在元旦時接獲家屬通知無法聯繫後，就啟動救援機制。

在救援方面，國家搜救中心、外交部等單位啟動救援，而鄰近國家的搜救單位也協助搜救，美國搜救中心也出動18架次協尋；而美方定翼機曾在2日發現「永裕興18號」在中途島東北方漂流，是目前最新失聯位置。

對此，總統府發言人張惇涵表示，包括外交、漁業、搜救等各政府相關單位皆全力進行搜救任務，我國國搜中心也與美國國搜中心密切聯繫並協請支援，美方也提供協助並持續進行搜救工作。

張惇涵說，因為天候及海象嚴峻，讓搜救任務更形艱鉅，但相關單位仍不放棄任何機會，持續進行搜救工作，並會給予家屬必要的最大協助。

據了解，蔡英文已指示總統府副秘書長李俊俋致電給船長家屬，除了表達關心之意，並給家屬必要之最大協助。

▼失聯9天、船上10人狀況不明的蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」船長妻，哭訴向總統蔡英文求救。（圖／記者游芳男攝）

