調查局57期結業赫見姊妹檔　「2人都想考」一起上榜

記者羅志華／台北報導

調查班57期26日舉行結業典禮，總統蔡英文親臨主持，勉勵結業生外，也感謝調查局於疫情期間打擊假消息；95名結訓生中，有警察、心理師轉任，也有追隨父親腳步投身調查官，一對姊妹同期報考、上榜，妹妹蘇奕安表示，她生性活潑、又愛看美國影集，對調查官興趣濃厚，不料姊姊也有意報考，2人就一起努力。

▲總統蔡英文7日親臨調查局57期結業，結業生向總統宣誓效忠國家 。（圖／記者羅志華攝）

結業總成績第一的賴怡君，是政大法律系畢業，她認為調查官具司法警察身分、是前線工作，較適合她活潑的性格，語文能力優秀的她，也在現場秀了段日語向大家介紹；李晧銘曾任警察，因先前工作內容，具有起重機操作證照，期望能在此伸展抱負。

▲結業生謝欣倫受警官父親影響，嚮往調查工作，認為調查局打擊金融犯罪相當出色，便決定投身。（圖／記者羅志華攝）

父親是警官的謝欣倫，台北大學法律系畢業後，又到英國研讀金融研究所，她自小嚮往偵查工作，又認為調查局打擊金融犯罪功績顯赫，尤其小時候愛看的電影「金髮尤物」，女主角也是法律系畢業，催生了她加入調查局的想法。

▲李晧銘、賴怡君、張皓建（由左至右），是57期結業成績前3名，3人各有專長。（圖／記者羅志華攝）

胡雅嘉的父親，任職新北市調處犯防科科長，她自小看爸爸報效國家，也決心報考，未來將分發新北市調處，雖然父女同單位讓她有些壓力，但未來2人業務不同、不會有太多交集。

▲胡雅嘉表示，雖與父親同在新北市調處有些壓力，但2人業務不同、未來不會有太多交集 。（圖／記者羅志華攝）

與姊姊一同錄取的蘇奕安表示，她生性活潑、原對公務員有刻板印象，但有次學長姊回系上分享工作，讓她覺得調查官「很不一樣」，再加上喜歡看「CSI犯罪現場」等美劇，使她決定報考，不料與姊姊商量後，發現2人志趣相同，便一起努力，未來將加入調查工作組。

▲蘇靖雅（左）、蘇奕安（右）一同上榜57期，姊妹各自因不同動機報考，交流後才發現2人志趣相當。（圖／記者羅志華攝）

分發法律實務組的姊姊蘇靖雅表示，2人雖報考同期，但因分組不同、不互相競爭，也時常指導妹妹法律問題；她念法律時，便自覺對調查工作較有興趣，雖也曾想一起準備司法、調查考試，但後來認為調查局「錄取率太低」便專心準備，與妹妹一同上榜相當開心。

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