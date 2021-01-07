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蔡英文挺港泛民人士　國台辦：大放厥詞暴露亂港謀獨邪惡本質

▲多名國安處人員6日一早至林卓廷住處進行拘捕。（圖／翻攝自林卓廷臉書）

▲香港國安處人員至泛民派林卓廷住處進行拘捕。（圖／翻攝自林卓廷臉書）

記者魏有德／北京報導

香港國安處昨（6日）大動作拘捕50多名泛民派人士，罪名為涉嫌顛覆國家政權，引起蔡英文總統及陸委會高度重視，分別在個人臉書及透過聲明稿，譴責拘捕行動是迫害民主自由。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（7）日表示，香港特區政府依法制裁違法分子天經地義，「民進黨當局大放厥詞，再次暴露其不自量力、亂港謀獨的邪惡本質。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

香港國安處的拘捕行動中，被捕人士疑似因為參與民主派2020年夏天舉辦的議員初選，因此被指涉嫌違反國安法中的「顛覆國家政權罪」。50多名泛民派人士包括梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、范國威、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚等、鄺俊宇、黃碧雲等人。

拘捕行動曝光後，陸委會及蔡英文先後發聲力挺香港泛民人士。對此，朱鳳蓮表示，香港特區政府依法制裁違法分子天經地義，「民進黨當局大放厥詞，再次暴露其不自量力、亂港謀獨的邪惡本質。」

朱鳳蓮強調，「他們必須停止這類政治操弄香港事務、企圖為違法活動打氣的卑劣行徑，頑固積累謀獨罪惡，必將自食惡果。」

▲▼針對港警6日逮捕超過50位泛民派人士，蔡英文晚間發文籲全世界民主陣營的夥伴，一起撐香港。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文在臉書發文籲全世界民主陣營的夥伴，一起撐香港。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

蔡英文在臉書聲援被捕人士，她表示，「凜冬的肅殺氣氛，再一次摧折香港所剩無幾的民主自由。」蔡英文提到，這次大規模的拘捕，顯示出北京當局徹底毀棄了當年「五十年不變」的承諾，「如果言而無信，又怎麼能期待國際社會善意的理解？」

陸委會也在第一時間發聲明譴責港府的行動，聲明指出，香港已由「東方明珠」，變成觸目驚心的「東方煉獄」，對於港方清晨突襲、大肆拘捕香港民主人士，我方及國際社會同感震驚，並譴責任何壓迫民主人權的惡霸行徑。

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