國籍漁船抵達「永裕興18號」失蹤區域　海象差不見10船員活動跡象

▲美國定翼機拍攝到「永裕興18號」。（圖／漁業署提供）



記者許展溢／台北報導

我國「永裕興18號」鮪釣漁船於去年12月30日起於太平洋公海失聯至今，船上包括1名台籍船員及9名印尼籍船員仍生死不明，漁業署今（7日）臨時開記者會說明搜尋進展，我國派出的其中一艘漁船「億榮18號」昨晚11點01分抵達美方給的定位區域，但風浪不好，仍沒發現任何跡象，又往東南方漂流約34海浬，預計天候狀況良好將再進行搜尋。

漁業署說明，蘇澳籍「永裕興18號」漁船是赴太平洋海域作業之鮪釣漁船（船全長29.6公尺；船噸位99噸），船上共10名船員。該船於去年9月26日於我國南方澳漁港出海赴北太平洋作業，船主於去年12月30日起無法與船上人員取得聯繫，漁船的船位回報器（VMS）也在1月2日10時許距美國夏威夷中途島東北方606浬處斷訊。

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▲▼億榮18號」最後離開到「永」船最新位置330海浬處。（圖／記者許展溢攝）



漁業署進一步指出，1月2日美方定翼機發現「永」船在中途島東北方漂流，1月6日美方定位最新標示區域，而我方派出鄰近海域的4艘國籍漁船協助搜救工作，其中「億榮18號」，在昨晚11點01分抵達美方提供的失蹤位置，距「永」船最新位置3浬，但不僅沒發現跡象，現場11級風、浪高7公尺，海象極差，「億榮18號」最後離開到「永」船最新位置330海浬處。

王正芳表示，規定是漁船每小時要回報，但該船30日訊號出現異常後，通知船主太太，接著一直嘗試聯絡都沒下文，當時僅發射出微弱訊號，最後發報是1月2日早上。昨晚億榮18號抵達標示位置，但風浪確實很不好，也沒看到這艘船蹤影。到底有何叫關鍵原因造成至今仍下落不明？王正芳說，很多可能都有，這不能推測，而人員有無在船上，希望今、明天天氣好，我國漁船搭配美方定翼機，再搜索。