花蓮失智嬤寒流中迷途！警消19人摸黑3小時　5百米高山找到她

▲花蓮警消出動19人摸黑3小時，終於找到迷途的阿嬤與家人團聚。（圖／鳯林分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局第二大隊萬榮消防分隊日前18點21分接獲民眾報案指稱，失智的82歲母親，於萬里橋山疑似因山區道路不熟而迷路走失，報案人先於山區搜尋未果，向消防局請求協尋。

報案家屬表示，該山區產業道路蜿蜒曲折往上爬升潮濕易滑，且夜間天色昏暗氣溫降低冷，迷途阿嬤未攜帶保暖衣物及照明設備，家人十分擔心怕出意外。萬榮消防分隊受理後，隨即通報119勤務指揮中心，並先行派遣警消2名入山搜索。

花蓮縣消防局同時指示消防局第二大隊加派鳳林、壽豐、光復警消及、義消及林務局人員共計8警消11義消加入搜尋，幸該迷途走失阿嬤的子女在其手機內有裝設手機定位APP，搜索人員依阿嬤手機所定位出的座標，於21點24分於萬里橋山海拔502m山區尋獲該迷途阿嬤，經評估身體未受傷，僅因天氣昏暗受驚嚇不敢移動，搜救人員予以情緒安撫並護送下山，任務順利完成。

花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲喜愛山域活動的民眾，活動前除攜帶個人防護裝備外，應帶足夠的糧食飲用水及防寒衣物，結伴同行勿落單，確認時間及路徑，千萬不要低估山區瞬息萬變的環境。

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