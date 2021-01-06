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社會 社會焦點 保障人權

快訊 ／雲林「紅色多瑙河」真兇曝光　環保局重罰2000萬勒令停工

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河，雲林縣環保局人員獲報前往染紅溪流取樣勘查，並於晚間9點多公布該廢污水為福懋興業股份有限公司，該廠自放流口所排放之廢水，污染範圍高達3至5公里，又查有不明儲槽，依《水污法》合併重罰2000萬並勒令停工。

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲雲林縣環保局公布該廢污水為福懋興業股份有限公司公司自放流口所排放之廢水，污染範圍高達3至5公里。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣環境保護局）

臉書社團《斗六人社交圈》有網友ＰＯ文溪流遭污染成「紅色多瑙河」，紅水沿著溪流一路污染擴散三條溪流，大埔溪、石榴班溪、虎尾溪達4.7公里外的萬年橋均可見，雲林縣環保局指出，16點10分接獲通報後，隨即派出環保稽查隊及水質保護科人員前往前往沿岸空拍、採樣、稽巡查。

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲網友直接前往現場操作空拍機抓罰放污水工廠。（圖／翻攝自Facebook／斗六文社交圈）

晚間9點多，雲林縣環保局說明指出，案經縣環保局調查，該廢污水為福懋興業股份有限公司公司自放流口所排放之廢水，污染範圍高達3至5公里，水質保護科科長葉增智即率相關稽查人員等人計16員另員警派員4人於17：00分進入福懋興業股份有限公司放流口、放流池及不明貯槽分別進行採樣，採樣項目為SS、COD、BOD、氨氮及真色色度，現場查核發現有不明貯槽設施，並有繞流排放廢污水至放流池之情形。
 
環保局長張喬維表示，依《水污法》18條之1處分，又查有不明儲槽依水污法第20條貯留設施未依登記事項運作處分，併重罰2000萬並勒令停工。

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲根據測量紅河，從大埔溪下游染紅石榴班溪在接到虎尾溪至萬年橋長達4.7公里。（圖／翻攝自google地圖）

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