全台急凍36小時！極度濕冷體感-2°C　寒流接力冰到下週三

▲氣象局表示今日越晚越冷。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起寒流南下，各地氣溫下降，中央氣象局表示，此波寒流與跨年寒流相比，特別寒冷的時間達一天半，比跨年的半天相對更久，目前北台灣氣溫約12度，預計入夜下探7度，在竹苗沿海空曠地區一帶，體感溫度最低可達-2度，而今明兩天以溼冷為主、周六轉乾冷，周日小幅回溫後，下周又有強烈大陸冷氣團襲台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局技正王君賢表示，今日起至周六受到寒流影響，各地氣溫越晚越低，今明兩天溼冷、周六轉乾冷，周日寒流減弱，不過氣溫回升幅度不會太明顯，下周一、二又有強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫再度下降，因此周二前溫度持續偏低。

王君賢指出，此波寒流與跨年相比，寒冷的時間持續一天半，比跨年寒流寒冷時間半天相對較長，而寒流最強的時間落在明天清晨至後天清晨，新竹、苗栗沿海空曠地區受到風速強影響，體感溫度最低約0到-2度。

▲▼氣象局發布低溫、大雨特報。（圖／氣象局）

王君賢表示，今明兩天濕冷，預計今天下午到晚上北部1000到2000公尺高山、中南部3000公尺以上高山都有降雪機會，且因高山溫度持續寒冷，因此降雪後不會太快溶雪。

王君賢表示，今日北部、東半部有雨，中南部有零星降雨，明日北部、東部、中南部山區有短暫降雨，周六則是東半部有局部降雨，北部僅剩零星雨勢。目前北台灣氣溫約12度，入夜後約7到8度，中南部則是下午到晚上降溫較明顯，預計今晚到明晨中部約7到8度、南部9到10度，今日持續降溫，因此越晚會越冷。