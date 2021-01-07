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林俊憲曝TutorABC秘密轉手陸資　20萬會員個資恐遭外洩

▲▼民進黨立委林俊憲召開「紅色滲透又一樁？TutorABC疑秘密轉手中資，目的恐為收集台灣人數據」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲林俊憲召開「紅色滲透又一樁？TutorABC疑秘密轉手中資，目的恐為收集台灣人數據」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林俊憲7日表示，線上英語教育平台「TutorABC」的實際經營者早已被中國平安保險集團掌握，且集團因與中國大陸官方關係密切，目的在搜集20萬會員的個人資料，甚至有文化入侵的危機。

林俊憲7日上午於立法院召開「紅色滲透又一樁？TutorABC疑秘密轉手中資，目的恐為收集台灣人數據」記者會，並邀請經濟部投審會、教育部國教署、台北市政府教育局、台南補教履保協會等單位列席。

林俊憲表示，TutorABC是台灣最大的線上英文教育平台，在台灣的市佔率非常高，原本是由台灣人創立，後來經過股權大移轉，負責人也已經被撤換，轉手變成香港人，目前已經被中國平安保險集團入主，在中國大陸的多篇媒體報導中，甚至都已經直接稱呼為「旗下子公司」。

林俊憲說，TutorABC的台灣創辦人楊正大日前也承認公司已經由中國平安保險集團成為最大股東，但根據《大陸地區人民來臺投資許可辦法》第8條規定，陸資若直接、間接持有超過30%的股權，或者對投資具有重大控制能力，投審會就可以撤銷其資格。

林俊憲質疑，TutorABC原本是補教事業，中國平安保險集團卻是一家很大的金融集團，為何要投資進與本業毫無關係的教育事業。他認為，該集團看重TutorABC擁有20萬的會員，是一筆相當可觀的個資，「中國對台灣的各項滲透，個資蒐集非常重要」，如果讓該集團掌控台灣最大的英文教育平台，事實上不僅已經違法，更有文化入侵的危機，甚至還同時協助台北市政府編定英文教材。

對此，經濟部投審會組長蘇琪彥表示，投審會針對陸資的認定，主要條件是看外資後面的持股、股東是否有超過30%是大陸人持有，以及大陸人民或公司對外資是否具有控制力，「如果有符合以上兩項條件，原則上就會認定適用陸資規定」。

教育部國教署專委林淑敏則說，教科書要依照課綱編輯，且經過依法審定，不過直轄市主管機關與學校，得因應地區特性、學生特質需求、領域科目屬性選擇或自行編輯合適教材。

林淑敏也說，如果是全年級、全校使用之教材，則要經由學校的課程發展委員會審查。國教署基於課程多元的原則，對縣市、學校自編教材表示鼓勵，但前提是要依照前向的程序辦理，以維護學生受教權益。

對於林俊憲認為主管機關應該思考如何防堵，蘇琪彥也進一步回應，投審會針對陸資查核是先針對股東的身份，如果發現對到的最終受益人是外國自然人，背後可能就存在協力控制，這部分牽涉到司法調查權，會請相關單位進行調查，等到調查資料回到投審會後，會再認定是否為陸資。

蘇琪彥指出，本案在去年底確實有收到相關檢舉，也已經根據資料開始調查，針對後續處理的問題，目前仍有待其他機關的調查，「等資料回來再做後續認定」。

對此，麥奇數位股份有限公司稍早也發布聲明，以下為聲明稿全文：

我們以謙卑的心態感謝民意代表與各界的監督指教，以下為麥奇數位之聲明。

本土起家，台灣事業獨立營運

TutorABC為「麥奇數位股份有限公司(以下稱麥奇數位)」於2004年所創立之英語品牌，麥奇數位為台灣本土企業起家，皆依照我國法令合法設立營運。

iTutorGroup為麥奇數位創辦人於2008年所投資創辦之事業，以服務全球語言學習市場為主，事業範圍擴及美、日、中與世界各地，期間蒙國際間優秀資金青睞，於數輪募資中獲得各國資金挹注，及至2019年平安集團投資iTutorGroup時，麥奇數位已非旗下公司，以上可供查察。

個資保護，遵守我國法律辦理

麥奇數位以雲端網路事業為基礎，以科技創新解決教育問題，特別注重資訊安全與個資保護，此為網路行業基本之道德操守，麥奇數位之任何有關使用者行為、個資之平台與功能如：官方網站、留單頁面、上課平台、AI運算系統、App應用程式等，均使用台灣當地伺服器，無論資安與個資均悉數遵照我國法令辦理，無任何非法外流、回傳、儲存、利用之疑慮。

內容嚴謹，禁止意識形態置入

麥奇數位品牌TutorABC與tutorJr之「教育理念、教材內容、教學方式、教師身分」均嚴格規定不涉及任何「政治、黨派、宗教、種族、性別」之思維、色彩、歧視或置入意圖，此為教育善良者之從業基本道德與自我要求。

教學與教材內容均以全球與台灣英語主流教學為主，亦引進全球知名之牛津大學出版社牛津教材作為教學使用，所有「教育、教材、教學、教師」均可受社會各界檢查。

以台北市補充教材為例，甚至融入我國當地景色、人文作為教學內容。台中市教育局標案亦如前項規定所辦理英語學習。

回歸初衷，務以教育本質為念

誠摯企盼與呼籲各界回歸初衷，以我國教育科技、雙語教育與人才發展為念，麥奇數位樂見新創者與同業良性競爭，並從未對未使用近似商標之新創者提出告訴，反而鼓勵其發展成長。麥奇數位也將繼續以「台灣起家、台灣優先」之在地企業精神，為我國教育貢獻心力，亦懇請各界指教。

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