晚餐掛機車！3分鐘離奇消失　虎尾妹一調監視器傻眼了

記者陳俊宏／綜合報導

雲林縣虎尾一名女子將晚餐掛在機車掛鉤上，人才離開3分鐘，整袋晚餐離奇消失，她事後調閱附近店家監視器傻眼了，發現被一對騎車經過的男女順手牽羊，因此氣得PO網。對此，警方也主動聯繫受害民眾，依法偵辦。這也釣出一堆苦主回憶，像是放在機車上的書包、青菜都曾遭摸走。

▼原PO停好機車後走進店內，晚餐就掛在掛鉤上。（圖／東森新聞）

當事人在「虎尾人(讚)出來」臉書社團發文說，5日在虎尾文化路、林森路二段的店家前，因車廂已滿所以把晚餐吊在機車上，在晚間6時33分被一對男女偷走，本想說如果是清寒人士就送對方吃，但見對方騎車、穿得保暖，是否要為了一頓晚餐而報警？

根據店家監視器畫面，原PO晚間6時30分停好機車走進店家，結果3分鐘後，一對男女騎車停下，後座的女子下車，拿走原PO的晚餐後上車，之後這對男女騎走。文章一出也釣出不少受害者，說掛在機車上的魚蝦、青菜、便當和書包都曾被偷過，還有飲料被人插吸管偷喝。

對此，虎尾派出所所長蔡東洲接受《東森新聞》訪問指出，在網路發現民眾PO文，已調閱機車車牌鎖定對象，並請受害民眾來報案；這對男女已涉及《刑法》竊盜罪，也呼籲民眾切勿貪小便宜。警方說，遇到類似事件可報案，將依竊盜罪嫌偵辦。

▲▼一對雙載男女拿走原PO的晚餐。（圖／東森新聞）