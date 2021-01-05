他撞傷7旬老婦...不顧路人勸阻「不要」　竟「公主抱」丟下橋滅口

▲越南移工肇事竟將老婦丟入橋下，最高法院判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

越南籍移工阮文民，2019年耶誕夜晚間，騎機車行經新北市瑞芳區楓林橋時，撞倒走在橋上的79歲老婦。移工擔心事發，竟不顧路人大喊，以「公主抱」方式將老婦抱起，丟到橋下。還好橋的高度只有120公分，且下方就是邊坡，老婦僅受輕傷撿回一命。最高法院審理後，5日將阮男判刑6年定讞。

判決指出，30歲的阮男2017年來台後，受雇在新北市瑞芳區某機械公司上班。案發於2019年耶誕夜9時許，他騎乘機車行經新北市瑞芳區台2丁線，由瑞芳往基隆方向，騎上楓子瀨路楓林橋時，迎面撞上走在橋上的79歲杜姓老婦人。

▲阮姓移工騎機車在新北市瑞芳區撞倒1位79歲婦人，竟不顧路人高聲勸阻「不要！」抱起老婦扔到高約15公尺的橋下後逃逸。（示意圖／pixabay）

阮男看老婦昏迷，倒地不起，竟擔心東窗事發；眼見四下無人，阮男以「公主抱」方式將老婦抱起。這時對面公車司機停下車，正要協助之際，發現阮男的行為，大喊「不要！」但說時遲、那時快，阮男竟將老婦拋入橋下，隨即逃逸無蹤。司機立刻報警，警消人員到場後，發現老婦已經滾落邊坡，隨即以吊掛的方式將人救起，幸好老婦僅受有輕傷。檢警根據監視器畫面，案發後2小時就逮捕阮男，檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。

▲老婦被丟下橋後滾落邊坡，幸好警方隨即以吊掛的方式將人救起。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法院審理時，阮男否認犯罪，辯稱當時是為了協助老婦就醫，才將她扶起，並讓老婦坐在護欄上、靠著護欄，他自己則是打算蹲下，背老婦去醫院；不料老婦竟身體一軟，摔入橋下。但一審法院不採信，認為若真的要協助就醫，可以在橋上攔車，不需要如此大費周章，因此一審認定他有罪，判刑8年。

案經上訴，高院審理時，阮男改口坦承犯罪，並賠償25萬元，與老婦達成和解。高院最後改判阮男有期徒刑6年，執行完畢後驅逐出境。全案再上訴第三審，最高法院5日駁回上訴定讞。