社宅稅賦成本轉嫁租戶　綠委提修法免徵房屋稅、地價稅不設年限

▲台北市明倫社會住宅。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市明倫社宅租金三房型的租金高達4萬元，引起社會譁然。民進黨立委江永昌6日表示，現行《住宅法》對於社會住宅的地價稅、房屋稅免徵期只有10年，導致地方政府將10年以後的房地稅列入成本，租金便水漲船高，因此提出修法，將租稅10年免徵期的優惠年限取消，而民眾黨甚至提案直接修法訂定55年免徵。

民進黨立委江永昌、吳玉琴6日舉行「社宅租金合理化系列公聽會」探討房地稅負減免議題。江永昌指出，由於現行《住宅法》僅授權地方政府於5至10年的年限內，對社宅減免地價稅及房屋稅，導致地方政府須將10年後房地稅負納入興辦成本，連帶造成社宅租金水漲船高。以台北市為例，目前規劃46處社宅，總成本1633億中，房屋稅及地價稅就佔了424億，佔總成本的4分之1。

江永昌認為，若待《住宅法》減免社宅房地稅之年限將至，再修法延長並無助降低目前社宅租金高漲，因為地方政府無從確保10年後能修法延長，勢必先將10年後之房地稅列為成本、轉嫁由承租戶承擔。

因此，江永昌提出《住宅法》第22條修正草案，將社會住宅興辦過程中，減免地價稅及房屋稅的租稅優惠年限取消，讓地方政府可視情況延長租稅優惠年限，減輕社會住宅的成本，降低社會住宅租金對民眾造成的負擔。

另外，民眾黨也提出修法版本，提案說明指出，社會住宅興辦營運年限為55年，但現行條文在租稅減免優惠年限僅10年，導致後續期間的稅金成本必須攤提，租金定價難以降低，因此提案將免稅的期限訂為55年，保有地方政府實際運作的彈性。

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