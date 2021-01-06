國會公然說謊、罵立委蟑螂　蔡壁如：花敬群應該下台

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市明倫社宅租金三房型的租金高達4萬元，引起熱議，民進黨立委江永昌、吳玉琴6日舉行「社宅租金合理化系列公聽會」探討房地稅負減免議題。與會的民眾黨立委蔡壁如發言時，痛批內政部次長花敬群的居住政策已經跟當教授的時候完全不一樣，不僅社會宅政策在國會公然說謊、罵時代力量立委是蟑螂，他已完全不適任政務官，應該下台。

蔡壁如表示，內政部應遵守《住宅法》第11條規定，公布「負擔基準及補貼金額計算方式」，然而，從法定期限的2018年12月23日至今，已經拖延快要兩年，內政部有責任訂定社會住宅租金和分級收費基準，不能都推給地方政府。

蔡壁如接著批評，「社會住宅租金是市價打8折」只是一句口號，根本不是法定的標準，她質疑，「租賃市場的市價，政府有掌握了嗎？租屋市場有9成是黑市，政府怎麼用市價打8折？」此外，若打8折民眾還是負擔不起，政府的財政有沒有辦法負擔？財源從哪裡來？呼籲內政部盡快訂出「可負擔基準」，而不是見獵心喜的，找議題來攻擊地方執政的在野黨。

蔡壁如指出，社會住宅的成本負擔主要在地價稅和房屋稅，社會住宅興辦營運年限為55年，但現行條文在租稅減免優惠年限僅有10年，導致後續期間的稅金成本必須攤提，租金定價難以降低。因此民眾黨提案修法，將免稅的期限訂為55年，也保有地方政府實際運作的彈性。

蔡壁如話鋒一轉痛批，內政部營建署曾發布假新聞，稱社會住宅「公有公用之土地與建物，原本就無需繳納房屋稅與地價稅」，但根據房屋稅法第14條、土地稅法第20條規定，涵蓋了醫院、政府員工宿舍、軍營等設施都能免除房屋稅、地價稅，但社會宅不包含在其中。

蔡壁如表示，實際上，台北市的自治條例也是在《住宅法》第22條的授權範圍，社宅的免稅期限只有「5+5年」，直呼花敬群在國會殿堂公然說謊，「他的居住政策已經跟他當教授的時候完全不一樣，社會宅政策在國會公然說謊、罵時代力量立委是蟑螂，他完全不適任政務官了，應該下台」。

其他人也看了這些...

►蔡英文：我用最謙卑心情 請國人體諒開放萊豬進口的決定

►「讓蔡英文把萊豬吞回去」 馬英九籲全民連署食安公投

►蔡英文：只要北京有心化解對立 我們願意共同促成有意義對話

更多熱門新聞...

►行政院警告公務員「查緝萊豬送懲戒」 侯友宜：我當後盾

►蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗 12公尺寬巨幅國旗登場

►馬英九、江啟臣、朱立倫戴國旗口罩升旗 同台展團結迎接2021

►振興一下我們的美麗