「鴨王」乾媽黑歷史再+1！醫美貴婦喊：被設計　衛生局打臉說話了

▲高雄遭竊貴婦黑歷史遭起底，她事後臉書發文喊冤，但遭到衛生局打臉 。（圖／翻攝當事人臉書）

地方中心／高雄報導

高雄張姓醫美貴婦日前指控，遭施姓乾兒子偷走總價3000萬元的現金及物品，就連其乾弟弟也是共犯之一。《ETtoday新聞雲》獨家起底這名貴婦，發現她根本沒有醫師執照，卻開設醫美診所，甚至親手操刀替客人打微整形，遭舉報後，就改名換招牌，繼續替顧客服務。對此，貴婦在臉書發文喊冤，表示自己是被設計。不過，衛生局出面回應打臉了。

據了解，張女過去曾被踢爆，沒有醫師執照卻幫客人施打肉毒桿菌，而因價格便宜，吸引了不少客人上門，而張女也被依違反醫師法判刑10個月。然而，就算被判刑，張女也並未就此收手，還將診所改名換招牌，繼續當起密醫替人做醫美問診，只要出一次事，診所就改一次名字，到目前為止改了無數次名。

對此，張女在臉書上發文喊冤，「當時被設計，不想多說」。不過，衛生局卻出面打臉，表示張女因過去開設的醫美診所遭踢爆違規而被判刑後，2019年９月不但將診所在同地址改名重新開業，就連自己的名字也改了，且同年12月也被依違反醫療法判罰5萬元，誇張行徑也讓人相當傻眼，而對此衛生局也將依揭露內容，至張女診所進行查處。

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