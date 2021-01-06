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自稱「鴨王」涉竊3000萬！貴婦乾弟弟門外接應　凌晨新竹落網

▲▼ 醫美貴婦，鴨王。（圖／地方中心翻攝）

▲好心收留乾兒子卻慘被偷3000萬，檢警還另外查出，貴婦乾弟弟也是共犯，6日凌晨於新竹將人逮捕。（圖／地方中心翻攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄張姓貴婦日前指控，她好心收留施姓乾兒子到家裡住，卻慘被偷了總價3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間已逮捕涉案的施男，不過他否認偷竊，辯稱自己在大陸可是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中千萬現金都是他自己賺來的，但檢警卻查出，貴婦的張姓乾弟弟也是共犯，在施男涉案當天還開車在外接應，而警方6日凌晨也在新竹將人逮捕，全案目前正積極偵辦中。

回顧案情，張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。警方2020年12月31日獲報後，事隔3天順利將施男逮捕到案。

▲▼ 醫美貴婦，鴨王。（圖／地方中心翻攝）

▲施男自稱鴨王，貴婦知情後氣炸公布其照片，怒轟，「他長那樣怎麼當鴨啦」。（圖／地方中心翻攝）

然而，施男到案後卻否認行竊，還自稱自己在大陸是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中的千萬現金都是自己賺來的，不可能行竊。對此，貴婦知情後氣得於臉書再度發文，「他長那樣怎麼當鴨啦」，並無奈表示自己真的臭掉了。

此外，檢警勘驗貴婦住處大樓監視器，發現案發當天除了施男之外，還發現有另名男子出現，檢警懷疑還另有2名共犯，且其中一人還是貴婦的乾弟弟，而警方6日凌晨也在新竹將人逮捕，全案目前正積極偵辦中。

▲▼高雄醫美貴婦被偷3000萬。（圖／當事人提供）

▲檢警勘驗貴婦住處監視器，發現其乾弟弟也是共犯，6日凌晨於新竹將人逮捕。（圖／當事人提供）

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