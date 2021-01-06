「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬！警起獲贓款　他急撇：我沒有涉案

記者吳世龍／高雄報導

高雄張姓貴婦日前指控，她好心收留32歲的施姓乾兒子到家裡住，卻慘被偷了總價3000萬元的現金及物品。施男3日遭逮收押後，檢警還另外發現貴婦的40歲張姓乾弟弟也涉案，並於6日凌晨在新竹將人逮捕，且警方還另外在張男家中查扣鑽戒及百萬現金，但張男卻否認涉案，供稱是施男寄放。

▲高雄醫美貴婦遭乾兒子偷走3千萬元，警方另外發現其乾弟弟也是共犯。（圖／地方中心翻攝）

張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。警方2020年12月31日獲報後，事隔3天順利將施男逮捕到案。

▲▼高雄醫美貴婦遭竊3千萬，警方起獲贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）

然而，施男到案後卻否認行竊，還自稱自己在大陸是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中的千萬現金都是自己賺來的，不可能行竊。檢警事後進一步調查，發現案發當天除了施男之外，還發現有另名男子出現，檢警懷疑還另有2名共犯，且其中一人還是貴婦的張姓乾弟弟，而警方6日凌晨也在新竹將人逮捕，並於桃園起出部分贓物，另外同案關係人26歲蘇姓男子則由張男聯繫到案。

警方表示，此案到目前為止共起獲了現金近1500萬元、黃金條塊、卡地亞手錶、鑽戒等贓物，全案將依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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