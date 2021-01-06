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陸本土疫情復燃！　「多地先後封鎖」管制懶人包一文看完

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／路透社）

▲大陸本土疫情再起。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠肺炎本土疫情復燃，河北省石家莊市、邢台市與張家口市涿鹿縣已陸續宣佈全面進入「戰時狀態」。除此之外，北京市順義區、遼寧省瀋陽市與大連市，以及黑龍江省黑河市也相繼宣佈全面進入「戰時狀態」。截至目前，大陸共有1個高風險區和48個中風險區。

據《北京日報》報導，疫情期間大陸各級政府常宣佈「戰時狀態」，目的是突出疫情防控的極端重要性，以強化責任心，提升緊迫感。從與戰時狀態相關內容來看，主要涉及疫情防治、人員管控、物資配送、工作協調等措施，目的是動員公眾服從黨組織統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止。

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／路透社）

▲入冬以來，新冠肺炎再次復燃。（圖／路透社）

河北

河北近3日新增本土確診19例、無症狀感染者40例，疫情疑為村民參加婚禮等聚集活動引起。河北省啟動應急機制，進入「戰時狀態」。

石家莊全市6日進行全員核酸檢測，要求學生停課，所有社區農村實行封閉管控；其中小果莊村更被上調為大陸唯一高風險地區。據悉，這是時隔25天後，大陸再度出現疫情高風險地區。

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

北京

北京順義區爆發感染，本土病例持續攀升，多村被封，大量民眾被要求做核酸檢測。

目前，北京有7個中風險地區，分別為朝陽區漢庭酒店大山子店（包括底商）、順義區南法信鎮西杜蘭村、順義區高麗營鎮張喜莊村、順義區南法信鎮東海洪村、順義區高麗營鎮東馬各莊村、順義區南彩鎮南彩村、順義區仁和鎮河南村。

北京兩周來已有超過30人確診，其中28人位於北京順義區，順義區官方5日宣佈，本次疫情個別病例檢出陽性時間超過14天，經過專家意見，決定將對密接人員14天的隔離措施，升級至21天。

▲▼中國大陸遼寧省瀋陽市新冠肺炎檢測。（圖／路透社）

▲瀋陽市新冠肺炎檢測點。（圖／路透社）

遼寧

遼寧瀋陽市2020年12月31日下午公佈，截至30日24時，此次新冠肺炎疫情已涉及於洪區、皇姑區、鐵西區，共報告確診病例和無症狀感染者18例（其中確診病例16例、無症狀感染者2例），並出現家庭聚集性病例。

瀋陽市31日召開記者會公佈防疫措施，要求對所有確診病例居住的小區實施封閉管理，瀋陽市官方指出，要嚴格落實中風險地區管控要求，確保風險不外溢，「對於中風險地區人員實行只進不出的封閉管控措施，禁止居家隔離人員離開住所。」

大連市12月底也傳出新冠疫情本土個案，當地染疫情況迄今仍未緩解。大連官方3日通報初步疫調溯源結果，發現當中有一名超級傳播者，截止2日當天已經傳染33人。

大連市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作總指揮部5日下發關於進一步落實非必要不離連措施的通告。

通報指出，中高風險地區的人員不離連，低風險地區人員無必要不離連，確需離連需持有3日內核酸檢測陰性證明。離連人員要嚴格遵守各口岸和道路防疫點查驗要求，無3日內核酸檢測陰性證明人員不得離連，對違反規定擅自離連，導致疫情傳播後果的，將嚴格依法追究司乘人員、車輛所有人及相關責任人的法律責任。

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲北京順義區進入戰時狀態。（圖／路透社）

黑龍江

與俄羅斯接壤的黑龍江省牡丹江市東寧、綏芬河市去年12月新增本土病例，啟動戰時狀態。

綏芬河市、東寧市官方2020年12月先後宣佈，轉入戰時狀態，並提升管控措施，設立交通卡口，嚴格控制人員出入，公路客運、公交車臨時停運，非必要不出城。

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