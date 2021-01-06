再訪嘉義拾粹院！直擊鯖粹台糖生產線　這一味金架有「鯖」

▲ETtoday記者帶你直擊鯖粹台糖生產線，看看67年的老字號國營事業，如何嚴格把關衛生安全。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／嘉義報導

位於嘉義的「拾粹院」鯖魚主題館，以貨櫃堆疊而成的巨型3D彩繪，掀起拍照打卡熱潮，但其實它不只外觀有看頭，內部也很有賣點，其中一款人氣商品，更在短短半年內，銷量突破100萬瓶，ETtoday記者帶您一探究竟。



▲嘉義「拾粹院」的巨型3D彩繪，掀起拍照打卡熱潮。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

「歡迎試吃！」一走進拾粹院商品販賣部，馬上有工作人員熱情接待，不論是口感酥香的現炒鯖魚鬆、香辣夠味的鯖魚醬乾拌麵等，各式鯖魚產品或養生茶、小農咖啡，通通能免費試吃試喝，但真正低調狂賣的是這一味，色澤金黃 、清透無雜質，就是這款「鯖粹」鯖魚精，靠著真材實料擄獲一票死忠顧客，在好康逗相報下低調狂賣。



▲色澤金黃 、清透無雜質的「鯖粹」鯖魚精，半年內銷量突破100萬瓶。

台糖生物科技事業部陳威任副執行長分析，因為疫情關係民眾無法出國，政府又祭出補助方案，國旅受惠大爆發，帶動拾粹院人流較以往增加，而館方也安排專業人員進行解說，再加上「台糖生產製造，品質有保證」，更讓人吃得安心買得放心，所以「鯖粹」鯖魚精能在沒打任何電視廣告的情況下，只靠消費者口耳相傳，半年來銷量就成長2倍以上。



▲▼ETtoday前進台糖大林生技廠，實地直擊鯖粹生產線。





緊鄰在拾粹院旁的「台糖大林生技廠」，正是國家生物科技研發重地之一，目前園方也將部分生產流程攤在陽光下，開放民眾參觀「眼見為憑」。「當新鮮鯖魚直送來，經過萃取後會進入暫存槽做溫控的暫存，之後液體會再經由管線，直接送入充填系統」，ETtoday實地直擊鯖粹生產線，跟著台糖生物科技事業部工程師林惠民，看看67年的老字號國營事業，如何嚴格把關衛生安全。



▲▼2合1充填封蓋機能縮短行程距離，確保內容物品質的安全。





「我們充填溫度，一定要在85度C以上，這個部分是確保每一瓶真空產品的密封品質都是最好的！」林惠民補充說道，台糖採用的2合1充填封蓋機，能縮短行程距離，確保內容物品質的安全，目前每1分鐘的充填速度是197瓶，日產量可達6萬4千瓶左右；另外，在洗瓶機的出口，也特別加裝安全護罩，避免異物進入瓶中，而瓶子送到充填室後會經過第一道人工觀檢，等充填完畢、準備送出充填室前，會再經過第二道人工觀檢。



▲▼自動化設備加上人工觀檢，不但提高生產效率也為產品質量多一層把關。



從卸瓶、洗瓶到充填、封蓋，再到最後的包裝，台糖都採用自動化設備，不但提高生產效率，還能降低污染風險，加上兩道人工觀檢，更為產品質量多一層把關；除此之外，技術也是台糖一大優勢，台糖生技實驗室主任尤耿賢指出，「鯖粹這項產品，採用低溫胜肽萃取技術製成，不僅能有效地保留鯖魚的營養與風味，更能降低腥味，而且不必冷藏，只要在一般室溫狀態下，就可以保存良好。」





▲「鯖粹」含高達92.3 %的短胜肽，是營養師Donna也認可的優質補充品。

元培醫大實驗也證明，「鯖粹」鯖魚精含高達92.3 %的短胜肽，並保留了鯖魚富含的9種人體必需胺基酸，是營養師也認可的優質補充品。對此，營養師Donna進一步說明，「因為這個必需胺基酸，人體沒有辦法自行合成，所以我們需要從飲食當中來做補充，每天都必須要吃足夠的且是優質的蛋白質，才能維持我們身體的健康生理機能」；另外，她也表示，「短胜肽是消化道主要吸收蛋白質的分子大小，它的吸收率比起胺基酸以及大分子的蛋白質來得更高，特別像是容易消化不良的族群、年紀比較大的或是生病，然後懷孕、產後的族群，都非常適合吃這個短胜肽。」



▲▼「鯖粹」將8尾鯖魚精華濃縮成小小一瓶，一天一瓶就能滿足人體所需。





攝取蛋白質「在質不在量」，能吸收、好吸收才是重點，像是「鯖粹」鯖魚精，將8尾鯖魚精華，濃縮成小小一瓶，富含高優質蛋白，旋開即飲、隨時補充，一天一瓶就能滿足人體所需。