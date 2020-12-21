桃園機場旅遊新亮點！登觀景台捕捉飛機　找藝術裝置拍照打卡

▲桃園機場在第一、第二航廈增設兩座「會動的」裝置藝術，用國內外景點地標迎接往返臺灣的旅人。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／桃園報導

新冠肺炎疫情打亂不少人的出國計畫，航班取消、旅客量驟減，出入境大廳一片空蕩蕩，卻也讓桃園機場找到時機提早進行優化，除了修繕、升級航廈設施，更推出融合飛行概念、在地文化與科技特色的藝術作品，讓桃園機場就像一座美術館，成為拍照打卡新亮點。



▲第一航廈入境大廳增設的裝置藝術以台灣著名地標為主。（圖／記者張凱喨攝，以下同）

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今年12月桃園機場又增設兩座「會動的」裝置藝術，迎接往返臺灣的旅人。在第一航廈入境大廳，特別針對來台遊玩的旅客，設計台味十足的地標，除了醒目的台北101、高雄85大樓、鵝鑾鼻燈塔，還有八卦山大佛、野柳女王頭、台中公園、台東三仙台、嘉義高跟鞋教堂等臺灣特色景點。



▲第二航廈出境大廳以世界著名地標打造裝置藝術。

而在第二航廈3樓出境大廳，則以世界著名地標打造裝置藝術，包括大笨鐘、巴黎鐵塔、自由女神、雪梨歌劇院、荷蘭風車以及日本鳥居，英、法、美、澳、荷、日6國景點都能一次捕獲；而且每到整點，這些國內外造景還會自動旋轉繞圈，更令人眼睛一亮。



▲在第二航廈南北兩側的觀景台能近距離捕捉飛機。

另外去年底才啟用、位於第二航廈南北側的兩座觀景台，也是看頭十足！除了能近距離欣賞飛機起降，感受發動機的震撼力，觀景台上下兩層的戶外公共藝術作品，也為機場增添色彩與年輕活力。



▲▼戶外公共藝術作品，為南（上圖）、北（下圖）側兩座觀景台增添看頭。





「整修之後變得比較不一樣，比較新的感覺，也比較活潑，然後色彩部分有比較繽紛」、「會吸引我來！我會想要約朋友一起來拍照」、「現在來比較豐富一點，之前來就是單純的機場而已」、「多了很多的裝置藝術，不管是送朋友出國或是平常，都可以來這裡吃東西、拍照打卡看飛機，我覺得很棒」，許多來觀景台看飛機的民眾也紛紛給予好評。



▲二航5樓商場也在防疫期間再進化，提供更優質的服務與舒適環境。

除了觀景台之外，第二航廈南北兩側的5樓商場，也在防疫期間再進化，提供更優質的服務與舒適環境。桃園機場由內到外持續蛻變，從旅行的中繼站，一躍而為多元魅力的體驗區，期待在疫情過後，以高規格、新風貌迎接來自世界各地的旅客。