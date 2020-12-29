嘉義男發燒搭救護車虛驚一場　詢問TOCC請據實以報

▲嘉義縣防疫會議 。（資料圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日前傳出發燒患者有接觸史，但對於消防局、衛生局就整件事情未說清楚，包括女子下樓是否開罰，甚至勤指受理、91接觸等，有民眾存疑當天過程是否有詢問患者「TOCC」，消防局及衛生局29日做出說明。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華說，有關民眾質疑該個案下樓看哥哥是否違法，衛生局已先行電訪筆錄，但仍需搭配警方蒐集相關證據，若發現違法將按傳染病防治法處理；另外，對於消防隊出勤部分，一般都會按照表格詢問患者旅遊史，接觸史及疾病史。

衛生局事發後，除了立即進行了解與處置，並呼籲民眾事件未釐清前勿傳達錯誤訊息，另提醒居家檢疫者要遵守居家檢疫規範以免觸法，最後朱姓民眾檢驗結果也為陰性。

嘉義縣消防局則表示，有關疫情期間，相關受理案件依相關規定辦理，另外民眾若有緊急救護需求時，請於報案時誠實告知旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)，除了在疫情爆發時非常重要外，對於病患自身的病症如發燒、腹瀉、味覺喪失等等，都需如實以告，以保護出勤的消防人員及醫院的醫護人員安全。

消防局提醒，大家如果有需要打119叫救護車時，執勤員除了會在電話中詢問一般的報案資訊外，還會詢問有沒有發燒、有沒有呼吸道症狀以及 TOCC，這是為了讓救護員可以提早做完備的防護措施，因此要據實以報，保護自己也保護他人。