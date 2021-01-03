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社會 社會焦點 保障人權

刺青男秀槍嗆：林北讓你收起來　妻掌鏡PO網...特警登門「收了」

記者張君豪／台北報導

2020年12月30日下午有一名渾身刺青的中年男子在住宅內擺滿槍枝自拍，並嗆聲有對象欠他100多萬元，他隨手拿起桌上的長短槍猛嗆：「林北吃飽很閒」「不管你是甚麼幫派，林北絕對讓你收起來」「要吵架做一次」影片經PO上臉書《黑社會》社團引發關注，刑事局偵一大隊與嘉義市警察局第一分局鎖定家住嘉義市友愛路的男子華維宣（37歲、多項前科），2日派遣嘉義縣警局霹靂小組到華男妻家中攻堅破門，起獲非制式手槍兩支及長短槍子彈、空氣槍一批。

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子，警方上門搜索發現大部分槍械彈藥都是生存遊戲用的空氣槍並無殺傷力。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，華男疑似酒後在家自拍發牢騷，經檢視影片華男疑似與他人有上百萬元債務糾紛，加上對方有幫派背景所以擁槍大秀火力怒嗆「林北絕對讓你收起來」影片中刺青男屋內桌子、地板上擺滿約20支長短槍引發網友恐慌。

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子並查扣大批槍彈。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵一大隊獲報後，發動全台警方協尋，嘉義市警局第一分局警員眼尖立即認出影片中的刺青男子是轄內前科累累、居住在嘉義市西區友愛路綽號「小宣」的男子華維宣，立刻將情資整合報請回報刑事局、嘉義市刑警大隊並共組專案小組追查。

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出華男平常無業，以放高利貸維生，經常在妻子娘家位於嘉義縣鹿草鄉住宅出沒，專案小組2日下午出動霹靂小組幹員全副武裝到該址破門攻堅，華嫌看到幹員荷槍實彈持防彈盾牌攻堅，還嚇得關掉屋內所有燈具佯裝沒人在家，讓警方哭笑不得。

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲嘉義市警局霹靂小組攻堅逮捕持槍自拍影片嗆聲的華姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警員入內制伏華嫌後，在鹿草鄉圓山鹿其妻住宅內起獲非制式PPK、92型手槍各一把、克拉克模擬槍1枝、長槍子彈85發、短槍子彈2發、貫通槍管1枝、空包彈2發、手機5支、電腦主機、螢幕各1台、本票資料1批、使用BB彈空氣短槍7枝、空氣長槍8枝、手榴彈模型3個、彈頭模型2顆。但經警方初驗鑑識後，除了兩把非制式手槍外，其他大部分槍械彈藥都是生存遊戲用的空氣槍，並無殺傷力

華嫌落網辯稱，因為愛槍才會花錢購買15支空氣長短槍，且恐嚇影片早在去年9月26日拍攝，強調並非他公開散播，也否認有恐嚇意圖，但對於被扣到兩把有殺傷力的非制式手槍及85發步槍子彈來源卻三緘其口，警訊後依違反槍砲彈刀條例、恐嚇公眾罪嫌移送嘉義地檢署複訊，華男經檢察官複訊後裁定10萬元交保，拍攝影片的華男妻子吳女則無保請回。

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