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「雪寒流」大雨凍台！3波變天全台降溫探5°C　極冷3天時程出爐

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲未來一周3波變天，北台灣又濕又冷。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

寒流接力！中央氣象局預報員林定宜指出，東北季風影響，6日北台灣整天濕涼，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨發生，中南部持續多雲到晴，高溫略低，預估7日（周四）一波寒流南下，清晨開始降溫，一路降到晚間至8日（周五）清晨是這波最冷時候，台南以北、東北部出現7度低溫，沿海空曠地區更低下探5度，到了10日（周日）就會減弱。

氣象局預報，7日寒流南下，各地氣溫下降，8至9日（周六）清晨將持續影響台灣，北部氣溫約7至12度、中部7至17度、南部9至19度、花東10至16度，與上一波寒流相比較潮濕，感受上更不舒服，不過7至9日北部、東北部海拔1000公尺以上山區有降雪機會、7至8日中部地區海拔3000公尺以上山區有降雪機會。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲寒流冷3天，北部1000m以上高山有機會下雪。

未來一周冷空氣一波接一波！氣象局指出，6日先有一波東北季風影響，北部、東北部整天濕涼，尤其基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生機率，5日晚間已經針對北北基3縣市發佈「大雨特報」，各地高低溫稍降；之後7至9日3天受寒流影響，全台降溫，8、9日非常寒冷、7、8日北東水氣多，9日起水氣減少，10日氣溫稍稍上升，不過11日又會有一波新的冷氣團或強烈大陸冷氣團再南下。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》預報，雖然這波冷空氣沒有比跨年的寒流強，但感受上差不多，濕冷天氣預估將持續一天半，7日晚間至8日上半天，降雨主要集中北台灣，1000公尺以上大氣降到0度以下，山區有機會降雪，包括七星山、大屯山都有可能，8日下半天開始到10日天氣乾冷、晴冷，周末兩天晴朗。

氣溫方面，吳德榮指出，7日開始氣溫下降至10度左右，清晨起台北市會剩7度，沿海6度，9日嘉義以北空曠地區因天氣晴朗，將出現相當低的溫度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

ET快訊
這3天極冷！「雪寒流」接力凍　全台降溫探5°C

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