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咬下爆巧克力醬＋QQ珍珠！Hello Kitty超萌大頭包子　小7買得到

▲▼kitty巧克力爆漿珍珠包。（圖／艾酷奇提供）

▲咬下Hello Kitty的臉頰，會爆出濃郁的巧克力醬和珍珠，超級邪惡。（圖／艾酷奇提供，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

怎麼捨得吃！超邪惡「Hello Kitty巧克力珍珠包」小7也買得到了，Hello Kitty圓滾滾的臉上別了一個可愛的紅色蝴蝶結，從臉頰咬下就會爆出濃郁的巧克力醬和Q彈珍珠，每一口都超甜蜜，Kitty迷一定要吃吃看。

主打各種可愛造型包子的「艾酷奇」取得三麗鷗授權，推出超萌巧克力珍珠包，Hello Kitty化身為圓滾滾的包子，還別了一個紅色蝴蝶結，看起來超療癒。

▲▼kitty巧克力爆漿珍珠包。（圖／艾酷奇提供）

▲Hello Kitty圓滾滾的臉蛋上還別了一個紅色的蝴蝶結，可愛到捨不得吃。

▲▼kitty巧克力爆漿珍珠包。（圖／艾酷奇提供）

▲裡面包著滿滿的巧克力醬和珍珠，甜點控一定不能錯過。

一口咬下更是幸福到不行，濃郁的巧克力醬和Q彈珍珠直接流出來，另外還有Hello Kitty造型的刈包和奶皇包，除了官網買得到之外，小7也開放預購巧克力珍珠包。

另外，愛吃甜的人也絕對不能錯過人氣甜甜圈品牌Mister Donut，「白雪草莓季」1/8開始限時登場，這次選用白巧克力為基底搭配草莓、北海道四葉乳源調製成白雪草莓巧克力沾醬，以及草莓蜜糖沾醬作為主要風味，一次就網羅了7款罪惡草莓甜甜圈、點心，同步登場的還有7款創意飲品。

▲Mister Donut草莓季登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

家樂福也最新推出12款期間限定烘焙草莓甜點，量販、便利購都有賣，其中絕對要吃的就是「新鮮草莓千層蛋糕」，綿密的海綿蛋糕夾了牛奶卡士達，最後放上滿滿大湖草莓還有酸甜草莓醬點綴；「草莓香頌」則是千層酥搭配特調卡士達醬及新鮮草莓，每一口都滿足。

▲新鮮草莓千層蛋糕。（圖／家樂福提供）

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